La startup española Loozend permite a los andaluces decir "adiós al backup", con una nueva solución que ofrece un enfoque disruptivo y definitivo en la protección de los datos. Basada en la nube, utiliza la tecnología "infinite snapshot" que permite recuperar o acceder a cualquier documento o a toda la información contenida en el disco duro en un determinado momento y lo hace de una manera sencilla y amigable para cualquier tipo de usuario, ofreciéndole una experiencia premium Para quién

Loozend es la solución ideal para cualquier persona que utilice un ordenador y que no quiera perder nada, desde unas fotos familiares al trabajo fin de carrera, desde los datos de los clientes a facturas, contratos, escrituras etc. Inicialmente Loozend está disponible para sistemas basados en Windows aunque el acceso a la consola se puede hacer desde cualquier dispositivo teléfono móvil, tableta etc. incluso desde un Mac, un iPhone o un iPad.

La solución “guarda todo”, “no borra nada” y “no tiene límite de espacio”. Custodia copias del sistema operativo, los programas, todas las versiones de cada documento, datos de navegación, archivos temporales, correos electrónicos, documentos borrados, papelera etc.

Máquina del tiempo

En caso de rotura del disco duro, borrado accidental o voluntario, formateado, virus, robo del ordenador o cualquier incidente que haya puesto en peligro la información, basta entrar en la consola y seleccionar la copia de la información contenida en el disco duro en un determinado momento: año, día, hora y segundo, para acceder a toda la información que existía en ese instante, incluso la información borrada con posterioridad a esa fecha.

'El disco duro de tu vida'

Loozend deja obsoletos conceptos complejos como backup, copia de respaldo, antivirus, recuperación de desastre etc. al permitir al usuario acceder a la información inmediatamente y seguir trabajando a pesar de que se le haya roto el equipo, esté bloqueado por un virus, se haya perdido o lo hayan robado. Solo tiene que entrar a su espacio Loozend en la nube, desde cualquier otro equipo y buscar la información deseada en un entorno visual que reproduce fielmente su mapa de carpetas y archivos y seguir trabajando.

Nuevos usos

Como toda tecnología disruptiva, Loozend facilitará nuevos usos de la información, muchos todavía por descubrir. Destaca la posibilidad de acceder a todas las versiones de un documento, lo que permite una vuelta atrás o comparar entre diferentes versiones de un documento, un diseño, un proyecto etc. También permite guardar todo, durante toda la vida, en un único lugar, y olvidarse de discos duros externos y otros sistemas de almacenamiento que son complicados de gestionar.

Del creador de DigiMobil

Detrás de Loozend está José Manuel Arnaiz de Castro quien, además de tener una larga trayectoria en empresas como AT&T, Intel, Jazztel y Auna, ha impulsado diferentes startups en los sectores de la tecnología, Internet y el móvil. Entre ellas destaca DigiMobil, una operadora de telefonía móvil que fundó en 2006 y que hoy cuenta con más de 1.300.000 usuarios. Junto a él, Alexis Miguel Altmann, informático y empresario especializado en la consultoría de procesos, metodologías y arquitectura de sistemas, cofundador de avalora.com.

Solución única

Loozend es un producto único gracias a sus características diferenciales, que le hacen incomparable con cualquier otra herramienta conocida. Destaca por su garantía de recuperación, segundo tras segundo y para siempre, de cualquier información que haya estado en algún momento guardada en el ordenador. También por su facilidad de uso. No hay que configurar nada ni prestarle atención alguna, ya que Loozend se encarga de todo. Además, ofrece una privacidad absoluta, ya que el acceso a la información está fuertemente encriptado con las tecnologías más sofisticadas.

Es tan intuitivo que cualquier persona puede utilizar Loozend, aunque que no tenga conocimientos informáticos, incluyendo usuarios domésticos, autónomos, profesionales, pequeñas empresas etc., que necesitan que su información esté protegida ante cualquier robo, avería, ataque, virus, o incluso sobreescrituras o borrados accidentales, ayudando además así a cumplir la nueva normativa europea GRPD.

En palabras de José Manuel Arnaiz, uno de sus fundadores, “Loozend trae al mercado una solución total, perfecta para aquellos que quieren guardar toda su información sin complicaciones. Solo hay una manera de asegurarse de no perder nada, y es guardar todo. Hoy los avances tecnológicos permiten hacerlo, y además a un coste muy razonable. Nada puede escapar a la protección de Loozend”.