Talleres Murillo ofrece un regalo directo por el cambio de los neumáticos durante este verano Comunicae

martes, 23 de julio de 2019, 12:36 h (CET) Talleres Murillo aconseja revisar el estado de los neumáticos antes de iniciar un viaje durante las vacaciones Es fundamental que un vehículo tenga un buen mantenimiento para circular con seguridad. Y, de todas las piezas que lo componen, los neumáticos son uno de los elementos más importantes al ser el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera. Si los neumáticos están muy gastados, el agarre con el suelo no será el adecuado llegando a poner en riesgo la seguridad al volante. Además, un neumático en buen estado permite hacer más kilómetros y, mantenerlos con las presiones correctas, puede reducir el gasto de combustible.

Por ello, desde Talleres Murillo aconsejan revisar cada cierto tiempo el estado general de los neumáticos. ¿Cómo saber si se necesita realizar un cambio?

Una de las principales claves que indica que se necesita realizar el cambio es fijarse en el dibujo del neumático. En el rayado del dibujo se puede observar unos tacos que marcan la profundidad mínima (1,6 mm). Si estos están demasiado gastados, se observará que llegan a la superficie y hay que cambiarlos.

Además del rayado, las burbujas de aire y los desgarrones, que suelen deberse a los roces con bordillos, pueden ser motivo de un reventón. En estos casos, también es recomendable sustituirlos por otros nuevos.

Es muy importante también fijarse en el envejecimiento. Que un neumático no presente signos aparentes de que esté dañado no significa que esté en perfectas condiciones. La goma, con el paso del tiempo se cuartea y pierde agarre. En este punto también es necesario el cambio.

En Talleres Murillo, realizan el cambio de neumáticos de una manera rápida y económica. Además, ahora en verano, que es tan importante tener el coche en perfectas condiciones para las vacaciones, ofrecen un regalo directo por la compra de cuatro neumáticos Goodyear y/o Dunlop a partir de una llanta de 16”. El cliente obtendrá un exclusivo neceser de viaje y podrá elegir entre varias experiencias como una noche de hotel.

*Promoción válida hasta agotar existencias.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.