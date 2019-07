El postpartido El postdebate y sus réplicas Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

martes, 23 de julio de 2019, 09:50 h (CET) Reacciones postdebate en casa de cada uno de los implicados:

Sánchez: "¿Pero tú sabes sumar, idiota?"

Rivera: "Me has enseñado tú. ¿A? A como soltar un discurso de investidura en la de otro"

-Casado: "Papá, tengo problemas con radicales y quebrados"

-Abascal: "Querido, esta mañana te has dejado conectados los infrarrojos y las concertinas"

-Iglesias: "O sea, que hoy de vicepresidencia nada, ¿no? Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

