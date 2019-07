La doncella nacerá… Un poema de Aurora Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 23 de julio de 2019, 09:48 h (CET) ...Y matará al escritor ocupando su lugar.

Si el escritor escribió mal...

ella ni lo va a intentar.

Despidamos al escritor

y recibamos a la doncella,

no necesito las armas

para acabar siendo ella

y no otro, el que dicte,

disponga y mande

en las acciones

de un solo ser.



