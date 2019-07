Bingo en Casa añade cuatro nuevos idiomas a su innovadora app Comunicae

martes, 23 de julio de 2019, 08:00 h (CET) La aplicación aprovecha la época estival para ‘irse de viaje por España’ y ofrece la posibilidad de poder jugar en catalán, euskera, gallego y valenciano Bingo en Casa se trata de una aplicación móvil gratuita desarrollada por Bingo.es. Lo realmente interesante de esta app es que no se trata de un típico juego de bingo online en el que se apuesta dinero, sino que la idea de esta empresa va más allá.

La finalidad es que sus usuarios puedan disfrutar de una partida de bingo en familia o con amigos ahora que en verano siempre hay posibilidad de compartir más tiempo de ocio. En las reuniones de este tipo siempre se plantean los mismos problemas a la hora de utilizar este juego de entretenimiento, o falta el bombo, o bien se han perdido las bolas. Esta app tiene como objetivo evitar estos contratiempos para que se pueda disfrutar de un rato entretenido.

Se trata de una aplicación que se puede utilizar en el dispositivo móvil y hace la misma función que un bombo convencional. Esta va cantando las bolas de una en una de manera automática y las marca en la pantalla para poder llevar la cuenta de las que ya hayan salido y no haya confusión.

Cada jugador, con su cartón, puede ir marcando los números que van saliendo y así llegar a descubrir quien canta línea o quien es el ganador del bingo. De este modo, tiene las mismas características que una partida de bingo clásica pero de una manera más cómoda y práctica.

Para conseguir los cartones, ofrecen las posibilidad de poder imprimirlos gratis en formato pdf desde la página web www.bingo.es. También tienen otra app llamada Cartones de Bingo, que permite usar el propio móvil como un cartón y así poder marcar los números allí.

Ahora, Bingo.es ha decidido apostar por el desarrollo de esta aplicación y mejorarla. Así pues, presentan una actualización de la app que incluye cuatro nuevos idiomas y voces, ya que hasta ahora solamente estaba disponible en castellano, para que esta se adapte a todo el público español y ya no pueda haber excusa para disfrutar de una partida de bingo.

La actualización ya está disponible para este verano 2019. Se puede descargar para teléfonos, tablets y smart TVs desde la Google Play y App Store y se podrá utilizar en catalán, euskera, gallego y valenciano, de este modo se podrá disfrutar de cada partida en todas las lenguas habladas en España.

Acerca de Bingo.es

Los creadores de la app Bingo en Casa son los editores de la página web Bingo.es (revista online con información, noticias y promociones sobre el juego de bingo). Esta empresa empezó añadiendo un pequeño bombo de bingo para la página web, que cantaba las bolas, y ese desarrollo evolucionó hasta la creación de la app móvil: Bingo en Casa.

