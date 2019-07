Paysafe anuncia su colaboración con YouTube Comunicae

lunes, 22 de julio de 2019, 16:29 h (CET) A partir de ahora, es posible utilizar paysafecard para realizar pagos en YouTube Premium, lo que favorece que millones de nuevos clientes se suscriban a este servicio mejorado de difusión de contenido El grupo Paysafe (Paysafe), uno de los principales proveedores de pagos a escala global, ha iniciado una colaboración con YouTube, la mayor plataforma de streaming de vídeo del mundo. A raíz de la colaboración, YouTube ofrecerá la célebre solución de prepago online, paysafecard, como método de pago alternativo para los usuarios de YouTube Premium en Alemania, España, Francia y el Reino Unido. Con la introducción de paysafecard como opción de pago fácil y segura con dinero en efectivo online, millones de nuevos clientes podrán suscribirse al servicio de contenido de alta gama de YouTube.

El servicio de suscripción de pago de YouTube Premium ofrece una experiencia mejorada e ininterrumpida en YouTube, YouTube Music y YouTube Gaming. Entre las ventajas que entraña YouTube Premium, destacan la capacidad de ver vídeos sin anuncios, acceder a contenido original de la plataforma y guardar tanto vídeos como música en un dispositivo móvil, en el que se pueden reproducir sin conexión a Internet.

A día de hoy, se calcula que en Europa hay más de 130 millones de personas que carecen de acceso a servicios financieros y, por ello, se ven excluidos del mercado digital1. Desde este momento, los clientes que no dispongan de una tarjeta de crédito ni de servicios de banca electrónica, o que, simplemente, no deseen introducir sus datos financieros en Internet por motivos de seguridad, podrán efectuar el pago de su suscripción al servicio YouTube Premium con paysafecard.

Puede adquirir paysafecard en cualquiera de los más de 650 000 puntos de venta repartidos por todo el mundo, que forman una red que incluye los principales supermercados, gasolineras, tiendas de lotería y quioscos, y que abarca aquellos países en los que ya está disponible como método de pago para YouTube Premium.

La colaboración entre! Paysafe y YouTube Premium es la etapa más reciente de la asociación entre Paysafe y Google, que comenzó en 2018. En junio de aquel año, se anunció la introducción de paysafecard como método de pago en la plataforma Google Play, que vino seguida de un éxito rotundo.

El CEO de paysafecard, Udo Müller, se refirió a la ampliación de dicha asociación con estas palabras: "paysafecard ofrece una forma sencilla y segura de pagar por los bienes y servicios que se consumen en Internet, ya que no es necesario difundir datos financieros. Es un placer ampliar nuestra relación con Google para ofrecer soporte a la variedad de servicios en su catálogo. Al mismo tiempo que YouTube Premium ofrece a sus usuarios la posibilidad de pagar el servicio con dinero en efectivo online, expande su afiliación a millones de nuevos clientes potenciales".

