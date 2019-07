Barceló Imagine, donde todos los días es el Día del Rock Comunicae

lunes, 22 de julio de 2019, 16:12 h (CET) El servicio ‘Room for a jam’ del Hotel Barceló Imagine permite a sus huéspedes improvisar sesiones de jamming en la comodidad de su habitación La música inspira cientos de expresiones artísticas que abarcan desde la composición hasta la interpretación, y cientos de artistas se inspiran en otros músicos para crear versiones y temas únicos. Por eso, quienes tienen alma de artistas se inspirarán apenas cruzar las puertas del primer hotel musical de Madrid; donde sus estancias no solo invitan a relajarse y descansar, sino también a crear. Para sacarle el mayor provecho a esos momentos en los que explota la creatividad, el Barceló Imagine le ha dado un twist al tradicional room service y ha creado el primer menú que en lugar de platos sirve instrumentos musicales.

Con este servicio totalmente gratuito, los huéspedes del hotel pueden dejar que la música fluya en cualquier momento de su estancia. La carta cuenta con una amplia selección de guitarras eléctricas y acústicas con púas personalizadas, violines silent, teclados, ukeleles y –para los fanáticos de la música española- cajas de percusión y castañuelas. Con tan solo hacer una llamada a recepción, el huésped puede tener todo lo necesario para una íntima sesión de jamming en la privacidad de su habitación.

Un oasis musical en pleno Madrid

Ubicado a tres minutos de Plaza de Castilla, Barceló Imagine ofrece a sus huéspedes estancias tematizadas que se empiezan a disfrutar desde el momento en que se ponen los pies en el lobby, donde se encuentra el icónico piano gigante de la película Big. Además, cada una de las plantas del nuevo hotspot madrileño homenajean a distintos géneros musicales, para ofrecer así a sus huéspedes experiencias únicas con la música como hilo conductor.

Cada una de sus habitaciones está diseñada bajo el máximo estándar de calidad de la cadena Barceló, teniendo siempre como prioridad el descanso del huésped y las distintas experiencias que se pueden vivir en el hotel. La decoración de las habitaciones de Barceló Imagine, así como el resto del hotel, es creación de Olga López de Vera, y tiene como inspiración cada uno de los géneros musicales que han marcado la historia de Madrid: pop, rock, disco, classic, jazz, dance y movida madrileña.

Entre los servicios exclusivos que ofrece el hotel destacan su original servicio de préstamo de vinilos y tocadiscos, Music Curator, pensado para que los puristas de la música puedan disfrutar de las canciones más míticas de la historia musical en formato analógico y de gran calidad. También, para que la música acompañe al huésped durante cada segundo de su estancia, el hotel ofrece auriculares subacuáticos con los que a través de una conexión Bluetooth se puede seguir disfrutando de la música al mismo tiempo que de un refrescante chapuzón en la piscina exterior.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.