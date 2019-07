Las irritaciones de los más pequeños tienen los días contados con Cicastela de Mustela

Hasta los tres años, la piel de los bebés es más frágil y vulnerable. Por ese motivo, se puede irritar con facilidad llegando a aparecer las temidas rojeces Las irritaciones cutáneas afectan a la mayoría de los bebés y niños. Sabiendo esto, desde Mustela, han creado Cicastela: la primera crema reparadora específicamente desarrollada y pensada para ser usada por bebés y niños desde el nacimiento. Hasta los tres años, la piel de los bebés es más frágil y vulnerable. Por ese motivo, se puede irritar con facilidad llegando a aparecer las temidas rojeces.

Cicastela es una crema específicamente desarrollada para reparar, aliviar y sanear las pequeñas rojeces e irritaciones de la vida diaria que aparecen en algunas zonas de la piel de los más pequeños, a la vez que la protege. Se puede utilizar desde el nacimiento e, incluso, en bebés recién salidos de neonatología. Se recomienda su aplicación en: rojeces en el contorno de la boca, placas secas con descamación, rojeces en la zona del pañal, pliegues cutáneos, arañazos, secuelas de varicela, picaduras de insectos y quemaduras superficiales. Estas lesiones de la piel, relacionadas con frecuencia con factores externos agresivos, son muy incómodas para el niño y tienden a sobreinfectarse, por lo que requieren un cuidado específico adaptado para bebés y niños.

Una solución todo terreno con una fórmula muy completa que abarca todo el proceso de cicatrización, y cuya eficacia está clínicamente probada, gracias a un estudio realizado bajo control dermatológico y pediátrico en 60 bebés y niños, durante 3 semanas, con un 98% de satisfacción a la hora de reparar eficazmente la piel irritada y atenuar la sensación de irritación. Pero eso no es todo:

Gracias a su fórmula ácido hialurónico contribuye a una reparación cutánea de calidad.

Al contar con Pantenol, alivia de forma inmediata y duradera. No sólo solo contribuye a acelerar la epitelización, si no también alivia y atenúa la sensación de irritación.

El complejo Cobre-Zinc favorece la producción de fibras de colágeno y elastina, además de contribuir a sanear y purificar la epidermis.

Está enriquecida con Perséose de Aguacate, que protege la barrera cutánea y preserva la riqueza celular de la piel.

Producto testado dermatológicamente, con alta tolerancia cutánea, no pica cuando se aplica y no contiene perfume. Su textura efecto apósito deja una película protectora no grasa ni pegajosa. Desde Mustela aconsejan aplicar la crema reparadora dos veces al día sobre la zona afectada, no exudativa, limpia y seca. Para ello, el tubo-cánula de Cicastela® ha sido estudiado para facilitar su aplicación localizada. Su tubo de 40 ml es práctico para llevar en la bolsa del bebé y tenerlo siempre a mano. Si persisten las molestias recomiendan consultar a su médico.

La fórmula de Cicastela se compone en un 91% de ingredientes de origen natural. Respeta una carta de formulación estricta que excluye ingredientes cuestionados y se ha evaluado de forma rigurosa y sometido a test realizados bajo control dermatológico y pediátrico con el fin de garantizar su seguridad e inocuidad

Cicastela es un producto ecoconcebido y respetuoso con el medio ambiente con un 100% del producto ecodiseñado y el 100% de sus fuentes vegetales responsables como su activo natural patentado, el Perséose de aguacate. Además, su estuche está fabricado de cartón procedente de bosques de gestión sostenible y tintas a base de aceites de origen vegetal.