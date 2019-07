Enfermeras guipuzcoanas actualizan sus conocimientos en procesos adictivos Comunicae

lunes, 22 de julio de 2019, 14:52 h (CET) El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) ha suscrito un acuerdo de colaboración con AERGI (Asociación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación), para impulsar la organización conjunta de actividades formativas y divulgativas dirigidas a sensibilizar a las enfermeras guipuzcoanas sobre las diferentes variantes de adicciones y su abordaje El presidente fundador de AERGI, subraya el rol fundamental que las enfermeras tienen en el campo de las adicciones: “son las que más tiempo nos dedican, aportan confianza a los adictos para quienes son el mayor apoyo”.

La presidenta del COEGI, Pilar Lecuona, y el fundador presidente de AERGI, Josean Fernández, han suscrito un acuerdo de colaboración entre ambas entidades con el objetivo de promover actividades conjuntas que contribuyan a sensibilizar y formar a las más de 5.000 enfermeras colegiadas en Gipuzkoa en temas relacionados con las adicciones de todo tipo.

Como primer paso, AERGI ha impartido en el Colegio un curso intensivo y actualizado sobre los procesos adictivos en la actualidad que tendrá su continuación en otoño. Durante el curso, de 18 horas de duración, se han abordado aspectos como: la clasificación de las adicciones, el sistema de ideas adictivas, la personalidad adictiva o las formas de pensamiento que conducen a la adicción, entre otros aspectos.

Además de la formación y del intercambio de publicaciones entre ambas entidades, el acuerdo contempla impulsar conjuntamente la organización de actividades orientadas a: sensibilizar sobre las adicciones, informar sobre la actuación ante las distintas variantes de adicciones (mujeres, jóvenes, medio laboral, etc.), fomentar el conocimiento del proceso degenerativo de la adicción, así como dar pautas de actuación a los profesionales enfermeros para abordar las adicciones con cualquier persona afectada y poder guiarle en la resolución de su problema.

Tras la firma del acuerdo, Josean Fernández, presidente fundador de AERGI y Master en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas y Drogodependencias, ha explicado que la formación que se imparte a enfermeras les ayudará en el abordaje de pacientes con problemas adictivos, “y, además, podrán conocer el lenguaje encriptado con el que nos engañamos los adictos cuando pedimos ayuda o nos escondemos”.

El presidente de AERGI subraya el rol fundamental que las enfermeras tienen en el campo de las adicciones. En su opinión, “son el referente moral, el mejor apoyo del paciente adicto. Es la figura más cercana, centro de confidencia y apertura. Son las que más tiempo nos dedican y con ellas no nos escondemos tanto como con otros profesionales. Aportan la confianza necesaria para dar el salto a la vida”, subraya.

En esta misma línea, la presidenta del COEGI, Pilar Lecuona, ha subrayado el papel que juegan los profesionales de Enfermería en la atención a los pacientes adictos, “de ahí la importancia de formarnos y actualizar nuestros conocimientos y competencias en esta materia para mejorar, cada día, los cuidados y pautas que ofrecemos a estos pacientes”.

Lecuona recuerda que el acuerdo con AERGI se enmarca en uno de los retos que se marca el Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa, que pretende mantener y reforzar los acuerdos y convenios de colaboración con asociaciones de pacientes, así como con otras entidades sanitarias, socio-sanitarias, profesionales, etc.

Más información sobre AERGI: http://www.aergi.es/

