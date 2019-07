CloserStill Media adquiere las principales ferias de e-commerce en España

CLOSERSTILL MEDIA, la compañía organizadora de conferencias y exposiciones con sede en Londres, ha adquirido las ferias anuales eShow Barcelona y Madrid por parte de eWorld, por un importe no revelado, que marca su entrada en el mercado español Los eShows son los principales eventos de conferencias y exposiciones de España dedicados a los sectores de e-commerce y Retail. CloserStill ya opera con sus eventos de e-Commerce Expo en Londres y Singapur.

Además de los eShows, CloserStill también ha adquirido los eventos One to One eForums, que se celebran cada año en primavera y otoño, y que albergan durante dos días diferentes actividades con los mayores dirigentes de e-commerce y Retail de España.



Los eShows en España se convierten así en parte de los eventos de tecnología empresarial en expansión de CloserStill, que incluye eventos en Londres, París, Frankfurt, Singapur y Hong Kong, a los que asisten anualmente más de 75.000 delegados con más de 900 expositores.

El equipo eWorld, encabezado por el Director General Agustín Torres, se ha unido a CloserStill Media Tecnología en Barcelona. CloserStill planea expandir su cartera de eventos de tecnología en España con un despliegue de sus marcas internacionales de tecnología a partir de 2020.

“Estamos entusiasmados con las oportunidades existentes en el mercado español. El sector del comercio online y Retail está apostando fuerte en España. Estamos encantados de trabajar con Agustín y su equipo y esperamos invertir con él para acelerar el crecimiento y la importancia de los eShows en el sector del e-commerce e integrarlos en nuestra red internacional de tecnología y comercio electrónico", ha afirmado Sophie Baker-Davis, Directora de la cartera de tecnología de CloserStill.

"Este es un momento muy emocionante para eShow. Esta alianza con CloserStill potencia los eShows a conectarse con una comunidad más amplia y global de nuevas y emocionantes formas. Podremos aportar más perspectivas internacionales a las conversaciones que mantenemos y resaltar las soluciones de todo el mundo de las que nuestra comunidad de comercio online y retail puede aprender. Conectarse con la red de tecnología CloserStill permitirá que nuestros eventos en España brinden aún más apoyo a nuestros delegados para que crezcan en sus profesiones y en su expansión", ha afirmado Agustín Torres.

El próximo evento para CloserStill Media Tecnología es eShow Madrid 2019 (29 y 30 de octubre), que presenta la introducción de un nuevo programa VIP Concierge y se lleva a cabo en IFEMA con más de 10.500 visitantes y 130 expositores.

Sobre CloserStill Media

CloserStill es un negocio de ferias de rápido crecimiento que opera una cartera de marcas globales premiadas en los sectores de tecnología, educación y salud. Los eventos más importantes incluyen el London Vet Show, Cloud Expo Asia, Data Center World, The Pharmacy Show, Learning Technologies y The Dentistry Show. La compañía ha logrado un importante crecimiento orgánico e inorgánico, con once adquisiciones realizadas en los últimos tres años. En la actualidad, CloserStill cuenta con un equipo de más de 270 empleados en una red global de oficinas en Londres, París, Nueva York, California, Berlín, Singapur y Hong Kong.

Fundada en 2008, CloserStill, ha sido galardonada con múltiples premios, opera en más de 40 mercados principales, exposiciones y conferencias líderes en el mercado y lideradas por el contenido en los sectores de tecnología, salud y aprendizaje a nivel mundial. El portafolio de eventos B2B incluye The London y New York Vet Show, Cloud Expo y Data Center World (Hong Kong, Singapur, Frankfurt, París y Londres), Learning Technologies (Londres, París, Berlín) y DevLearn (Las Vegas), más un Serie de eventos médicos y de atención médica que incluyen The Dentistry Show y Pharmacy Show.

Desde que organizó su primer evento en 2009, CloserStill ha ganado muchos más premios que cualquier otra empresa de ferias comerciales. CloserStill ha aparecido en The Sunday Times HSBC International FastTrack 200 durante los últimos tres años consecutivos gracias a su crecimiento internacional y está listo para acelerar su expansión internacional. En las Ceremonias de los Premios de la Industria de 2018, CloserStill ganó "Mejor Feria Comercial", "Mejor Lanzamiento de Feria Comercial", "Mejor Estrella Comercial en Ascenso", "Mejor Vendedor en la Industria de Exposiciones", "Mejor Equipo de Operaciones en la Industria" y "Mejor Equipo de Marketing en la Industria".