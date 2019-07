Todos los ciudadanos andinos somos colombianos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos

La CAN bordea los 4 millones de kilómetros cuadrados, los 100 millones de habitantes y una diáspora de 10 a 12 millones de personas. En el 2019 no solo se celebra el 50 aniversario de la llegada de los humanos a la luna sino también de la CAN. Esta tiene su sede en Lima, quien antes llegó a ser la capital del virreinato que antes les unió.



En territorios de todas estas repúblicas llegó a estar antes el Tahuantinsuyo (el imperio inca o de las 4 regiones), el mismo que se extendía desde Pasto (Colombia) hasta más al sur de Santiago de Chile. Algunos historiadores conjeturan que éste llegó a tener presencia desde la Patagonia y Tierra del Fuego hasta Bogotá y el norte de Colombia, como también partes del Brasil.

Hace medio milenio, cuando los españoles no llegaron a los Andes, todos estos territorios estaban interconectados por el Qhapaq Ñan, la más impresionante red de caminos construido en la historia universal hecha solamente para que por allí anden a pie los humanos. Este sistema precolombino de más de 40,000 kilómetros de vías peatonales unía al Pacífico con el Atlántico y a pueblos cercanos al Caribe con el Río de la Plata.



COLOMBIANOS, PERUANOS, BOLIVIANOS Y ECUATORIANOS





En esta ocasión, vale la pena aclarar que todos los 100 millones de ciudadanos andinos, sin importar en cual lugar hayamos nacido, somos simultáneamente peruanos, colombianos, bolivianos y ecuatorianos.



Quito, el 10 de Agosto de 1809 fue una de las primeras ciudades hispanoamericanas en declarar su propia junta autónoma. Las iniciadoras fueron antes en ese mismo año Chuquisaca el 25 de mayo y La Paz el 16 de julio. Hoy la primera es la capital oficial de Bolivia y la segunda la sede de su gobierno y parlamento. Las otras dos grandes ciudades de dicha nación proclamaron sus juntas de gobierno en 1810: Cochabamba el 14 de septiembre y Santa Cruz el 24 de septiembre.



El 20 de julio de 1810 Bogotá sigue al ejemplo que se había comenzado a dar antes en las partes sur y norte de lo que llegó a ser el Imperio Inca. Tras ello se inicia un proceso que culmina el 7 de agosto de 1819 cuando las tropas del venezolano Simón Bolívar liberan finalmente a dicha capital virreinal. En la primera fecha en el 2010 Colombia celebró su bicentenario y en el bicentenario de la segunda cumple su primer aniversario desde que asumió el poder el nuevo presidente electo Iván Duque.



El 28 de julio de 1821 el general argentino José de San Martín junto con sus tropas platenses y chilenas proclama la independencia peruana en Lima. Dicha emancipación, sin embargo, solo sería consumada cuando miles de patriotas provenientes de todo el continente derrotan a los realistas el 9 de diciembre de 1824 en la batalla de Ayacucho.



El Alto Perú, tras haber sido la chispa que en 1809 desencadenó la rebelión emancipadora, se convierte en el último territorio andino en independizarse de Madrid. El 6 de Agosto de 1825 ésta se proclama como república (la de Bolívar, hoy Estado Plurinacional de Bolivia).



Ecuador celebra cada 10 de agosto como su día de independencia, aunque en esta fecha de 1810 lo que se dio fue una junta de gobierno en Quito. Recién en 1830 se formaría tanto la república del Ecuador como la de Venezuela, países que, hasta entonces, habían sido parte de la Gran Colombia y con la cual siguen compartiendo la misma tricolor amarilla-azul-roja.



SOMOS PARTE DE LO MISMO









A pesar que todos estos 4 países tienen hoy nombres diferentes, bien podemos decir que en algún momento esas mismas denominaciones nos pudieron unir a todos nosotros.



Desde mediados del siglo XV hasta el siglo XVII casi toda Sudamérica y parte de Centroamérica conformaban parte del virreinato del Perú, el mismo que llegó a ser la administración colonial europea más grande hasta entonces que haya existido en la historia universal. Este tuvo dos grandes desgajamientos: cuando Bogotá se convierte en la sede del nuevo virreinato de Nueva Granada (entre 1717 y 1739) y cuando Buenos Aires se torna en la capital del nuevo virreinato del Río de la Plata (1776-77), en la cual ésta, y ya no Lima, pasan a regir al Alto Perú.



Colombia fue la palabra patrocinada por Francisco de Miranda para unir al continente de Colón (especialmente a los territorios hispanos que iban desde California hasta Patagonia). Sin embargo, la república de Colombia se redujo primero a lo que fue uno de los 4 virreinato españoles (el de Nueva Granada) y después a una de las 4 repúblicas en las que éste luego se dividió.



Colombia fue originalmente el nombre con el cual se buscaba expresar a los países de habla hispana y portuguesa de las Américas, algo que más tarde sería conocida como Ibero América. Mientras que la Colombia actual se ‘achicaría’ hasta ser una de las tantas repúblicas del continente de Colón, el término Ibero América se expandiría hasta integrar a la península ibérica y está en vías de agrupar a todos los países del Asia y África cuya lengua, historia y cultura se forjaron durante 5 siglos en torno a la interacción entre Iberia y las Américas.



Bolívar fue el libertador de todas las repúblicas que hoy componen la Comunidad Andina de Naciones, además de las de Panamá, Venezuela y partes de Guyana, Chile y Brasil. Por eso es que hasta ahora a todos esos países se les designa como ‘bolivarianos’.



Ecuador es la línea geográfica que parte al mundo por la mitad y que pasa por territorios de Colombia, Perú y Ecuador, y no muy lejos de los de Bolivia. La primera república en usar la palabra ‘Ecuador’ no fue la que se creó en Quito en 1830, sino una que se fundó brevemente en la orilla opuesta sudamericana (la capitaneada por los territorios ex holandeses del actual Recife brasileño en 1824), aunque hoy la única república hispana del viejo mundo también la usa (Guinea Ecuatorial en el África negra).



Todos los 100 millones que llevamos la ciudadanía o el pasaporte de la Comunidad Andina de Naciones fuimos parte del antiguo Perú y del proyecto de la Colombia de Miranda, y somos parte de los países bolivarianos que quedan geográficamente en o en torno al Ecuador.