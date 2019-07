Miguel Hernanzanz, CEO de Divisionhome: "Un propietario puede vender parte de un inmueble heredado sin el acuerdo del resto de familiares" Comunicae

lunes, 22 de julio de 2019, 13:12 h (CET) Las herencias son la fuente principal de problemas y conflictos relacionados con las propiedades inmobiliarias Un estudio reciente de la OCDE asegura que España es el segundo país donde las herencias son más altas, solo superado por Austria y e Italia. La cantidad media sobrepasa los 105.000 euros, una cifra que está relacionada con la gran inversión que dedican los españoles a la compra viviendas.

Ante estos datos, es de extrañar que las herencias se hayan convertido en la fuente principal de problemas y conflictos relacionados con las propiedades inmobiliarias. Miguel Hernansanz, CEO de Divisionhome, compañía especializada en la resolución de conflictos inmobiliarios relacionados con las herencias, destaca que este tipo de situaciones son muy comunes en nuestro país. “Al fallecer los padres y dejar el piso o propiedades en herencia en partes indivisas, los hermanos o resto de copropietarios no suelen llegar a un acuerdo sobre cómo realizar el reparto de la herencia. Es posible que uno de los familiares no quiera venderlo por el valor sentimental que representa, mientras que otro prefiera alquilarlo o venderlo y quizás haya quien se crea con derecho a vivir en él, porque ha sido quien ha cuidado de los padres durante los últimos años. Son conflictos a los que nos enfrentamos día a día en Divisionhome pero que tienen solución”, explica el directivo.

La solución pasa por la adquisición de parte de esa propiedad. En Divisionhome, gestionan los conflictos de herencias o de copropiedades en parejas de hecho o no. “Primero estudiamos la viabilidad de la operación, una vez estamos seguros de poder seguir adelante nos reunimos con el cliente y posteriormente compramos la parte o porcentaje de la propiedad, ya sea un inmueble, una plaza de garaje, trasteros o terrenos urbanizables. Compramos directamente, sin intermediarios, garantizando la discreción y confidencialidad con el resto de copropietarios. Ante estos conflictos, la solución más inteligente sin duda es, aceptar la realidad y convertir el problema en liquidez”, asegura Hernansanz.

El perfil de las personas que se enfrentan a este tipo de situaciones en nuestro país, suele ser personas en edad de heredar, es decir de entre 50 y 65 años. Sin embargo, hay un gran desconocimiento sobre cómo gestionar una herencia y sobre los derechos que tiene un propietario. En este sentido, conviene aclarar que los derechos hereditarios pueden ser objeto de transmisión como un todo. Otro aspecto que se desconoce es que jurídicamente es válido y legal vender la parte de una herencia aún sin la aceptación de la misma.

En los casos de nuda propiedad, desde Divisionhome explican que según establece el Código Civil los usufructuarios mantendrán el uso y disfrute durante el resto de su vida, por lo que es habitual que este tipo de operaciones se den en matrimonios de avanzada edad y con un escaso poder adquisitivo para afrontar la vejez con cierta solvencia.

“En la actualidad son operaciones muy habituales, una escasa pensión unida a la presión económica que sufren muchas personas llegadas a cierta edad, hacen replantearse la venta del inmueble en vida manteniendo el uso y disfrute de la propiedad. La complejidad de la operación radica en la edad del usufructuario, en vista de lo cual el importe de compra de este tipo de propiedades en este régimen dependerá de si es septuagenario, octogenario o nonagenario”, matiza Miguel Hernansanz.

Los propietarios también deben tener en cuenta otro punto importante, “a la hora de liquidar el impuesto de sucesiones, no es lo mismo heredar en la Comunidad de Madrid que en Galicia, aseguran desde la compañía.

Sobre divisionhome

Divisionhome es una compañía especializada en la resolución de situaciones complejas relacionadas con las herencias o conflictos entre copropietarios. La empresa está formada por un grupo de abogados, economistas, asesores fiscales y consultores inmobiliarios. Con más de diez años de experiencia en el sector, la firma surgió como respuesta a la acuciante demanda en conflictos de herencias y a la escasa oferta del mercado. En Divisionhome adquieren porcentajes de propiedades inscritos o sin inscribir en el registro de la propiedad con el objetivo de lograr la máxima rentabilidad para los propietarios. www.divisionhome.es

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.