'Paisajes Conectados', una ruta en la que implicar y explicar para conseguir involucrar a la ciudadanía

lunes, 22 de julio de 2019, 12:40 h (CET)

lunes, 22 de julio de 2019, 12:40 h (CET) Durante el recorrido los lugareños no perdieron la oportunidad de compartir anécdotas, preocupaciones e inquietudes, consiguiendo de este modo uno de los objetivos del proyecto, que es sensibilizar a la población y poner en valor su paisaje Prosiguiendo con el proyecto 'Paseando Fuensanta', el pasado día 13 de julio, el grupo de paisaje del Colegio de Arquitectos de Albacete volvió a reunirse para recorrer una nueva ruta, esta vez bajo el epígrafe “Paisajes Conectados”, con el fin de incidir en el hecho de que no se pueden poner vallas al paisaje, ni delimitarlo al antojo del ser humano.

Como en ediciones anteriores la ruta contó con la inestimable colaboración de los vecinos de Fuensanta, pilar fundamental de este proyecto, a los que además, en esta ocasión, se unieron a la andadura vecinos de Villalgordo del Júcar (Provincia de Albacete) y de Casas de Benítez (Provincia de Cuenca), que mostraron a los participantes el valor de los paisajes desde la percepción de sus habitantes.

El objetivo principal del desarrollo de esta ruta ha sido conocer el paisaje más allá de los límites administrativos de Fuensanta y establecer conexiones por encima de los términos municipales que acaben traduciéndose en una ordenación territorial y paisajística coordinada. Todos los elementos comunes del paisaje, sus habitantes y la manera que estos tienen de relacionarse son los que darán las claves para entender la historia del lugar.

El camino discurrió por gran variedad de paisajes. Los participantes pudieron transitar por entornos urbanos, arbolados de distintas características, campos de cultivo en pleno apogeo o lugares singulares como La Aldea del Carmen o el Palacio de los Gosálvez, ambos de la provincia de Cuenca. Durante el recorrido los lugareños no perdieron la oportunidad de compartir anécdotas, preocupaciones e inquietudes, consiguiendo de este modo uno de los objetivos del proyecto, que es sensibilizar a la población y poner en valor su paisaje.

Después de la experiencia, una de las conclusiones a los que llegaron los asistentes fue que el paisaje supera ampliamente los límites administrativos y que los vecinos de toda el área visitada, incluso perteneciendo a distintas provincias, se sienten parte de un todo y están dispuestos a unir fuerzas para preservar un entorno que sienten como suyo.

Esta intervención ha servido para reflexionar sobre el paisaje y la importancia que tiene los habitantes del mismo para contribuir a conservarlo y mejorarlo, consiguiendo así hacer realidad uno de los lemas que definen el proyecto Paseando Fuensanta, “Implicar y explicar para conseguir involucrar”.

Sobre 'Paseando Fuensanta'

En la demarcación de Albacete del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha se creó el grupo de trabajo de 'Paisaje', a raíz de la iniciativa de la Dirección General de Planificación Territorial y Sostenibilidad de la Junta de Comunidades de redactar un borrador de Ley de Paisaje de Castilla La Mancha, con el fin de poner en valor el paisaje de la región, intentando con ello que se incorpore a la legislación de CLM, al igual que lo han hecho ya otras comunidades autónomas.

Así surgió el proyecto 'Paseando Fuensanta', que cuenta con la inestimable colaboración del Ayuntamiento de la localidad, en el que sus vecinos se han convertido en guías excepcionales de los paisajes de su municipio, y han compartido con generosidad sus experiencias, percepciones y preocupaciones en este sentido. Con esta iniciativa, los arquitectos de Albacete continúan su labor de sensibilización de la sociedad acerca del valor del paisaje de la región de Castilla-La Mancha.

