El desastre de Annual, 88 años después Este lunes se cumplen 88 años de lo que algunos consideran el mayor desastre militar en la hipertrofiada historia militar de España. Fue en Marruecos, y derivó en la caída de la monarquía española, encarnada por Alfonso XIII, y el advenimiento de la República Luis Agüero Wagner

@Dreyfusard

domingo, 21 de julio de 2019, 07:19 h (CET) En julio de 1921, tropas españolas se encontraban, sin saber porqué, en la zona magrebí de Annual, desmoralizadas tras varios choques con los guerrilleros marroquíes liderados por un maestro de la guerra de guerrillas, el legendario Abdelkrim.

La versión de los detractores de la monarquía afirma que, desoyendo al Alto Comisario de España en Marruecos, general Berenger, el general Silvestre cruzó el río Almerkan llegando a las puertas de Alhucemas, solo para cumplir una apuesta que hizo al rey Alfonso XIII.

Es que Silvestre, compañero de juerga del monarca, había prometido celebrar con champán la festividad de San Alfonso, el primer día de agosto, en esa ciudad. Dicen que el rey le respondió con un telegrama de aprobación: “Olé ahí por tus cojones, Silvestre!”.

Pero el ánimo de los españoles que debían oficiar de carne de cañón, no era el mejor para tal bravata. Enrolados por no haber podido pagar una exoneración por pertenecer a clases humildes, se encontraban desmoralizados, temerosos, y desconcertados en una guerra que para la mayoría de ellos carecía de sentido.

Eran guiados por moros que sin mayores remordimientos, penas ni excusas, se pasarían al bando opuesto cuando finalmente llegara el momento de la verdad.

Las fuerzas enemigas se encontraban en su propio terreno, luchando por su propia tierra, y a las órdenes de un líder tan eficaz que terminaría en leyenda.

Las fuerzas de Abdelkrim, unos tres mil guerrilleros, demostraron una vez más entre tantas, que las guerras las ganan los hombres y no las armas.

Concientes de la justicia de su causa y la fuerza moral de ella, lograron derrotar allí a un moderno ejército español de más de trece mil hombres, quizás con mayor riqueza en recursos pero paupérrimo en espíritu.

Aquello quedó en la historia como el desastre de Annual, considerada la mayor derrota militar en la historia de España, y consumada por estas fechas en el año 1921, un 22 de julio.

Tras humillar al moderno y orgulloso ejército colonial español, Abdelkrim declaró la república del Riff, haciendo retroceder la presencia española en Marruecos a la zona de Melilla, por el este, y a Ceuta, Tetuán y Larache por el oeste.

El desastre causó gran conmoción política en España, al punto que el mismo Alfonso XIII diría poco tiempo después a Joaquín Salvatella (ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes) que era inevitable e imprescindible instaurar una dictadura debido al descontento.

Gran parte del descontento se debía a las revelaciones del general Picasso, contenidas en un informe que fue imposible mantener en secreto. En el famoso expediente se echaba luz sobre la descomunal corrupción de la fuerza de ocupación española en Marruecos.

Entre tantas dudas, emergió la certeza de que esa corrupción había propiciado el desastre de Annual.

Apenas dos años sobreviviría la “monarquía constitucional” a dicho desastre. El golpe militar que siguió, iniciado el día 13 de septiembre de 1923, culminó con éxito el 15 de Septiembre, instaurando la Dictadura de Primo de Rivera. Este cambio no sería muy traumático, sobre todo porque el rey Alfonso XIII era partidario del golpe y nombró al general sublevado Jefe del Gobierno y lo puso al frente de un Directorio militar.

De esta forma el rey Alfonso XIII ligó su destino a la dictadura, de allí que cuando Primo de Rivera fracasó en su intento de perpetuar su modelo político y renunció, en enero de 1930, la debacle de la misma monarquía quedó sentenciada. El general Berenguer, quien dirigió las riendas del poder entre 1930 y 1931, fue incapaz de evitar el avance de los partidarios de la república, y esta quedó proclamada el 14 de abril de 1931, Era el epílogo de una historia iniciada con un desastre militar en Marruecos, cuya moraleja enseña mucho sobre la naturaleza inmoral del imperialismo y su predecesor el colonialismo

Dicen que el caudillo de España por la gracia de Dios, Francisco Franco, relató estas aventuras y otras como el barranco del Lobo a un impermeable Adolf Hitler en el famoso encuentro de Hendaya, pero solo le arrancó bostezos. Una vez más, el delirio africano de los españoles fue ignorado por la historia.

