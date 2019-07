Y llegó el euro Hinchábamos el pecho cuando fuimos admitidos en la eurozona. No tardó en llegar el desencanto. El escaso entusiasmo por acudir a las urnas en las Europeas es ya un síntoma Carlos Ortiz de Zárate

domingo, 21 de julio de 2019, 08:43 h (CET) En 2016, Diego Caldentey documentaba el deterioro que trajo la nueva moneda, en España: “Cómo el euro nos ha cambiado la vida, a 15 años de su llegada a nuestras manos”: https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/euro-cambiado-vida-llegada-manos_0_985402776/



El artículo ofrece datos que afectan nuestra cotidianidad y el medio añade enlaces que permiten comprobar que el Instituto Nacional de Estadística “certifica que el coste de la vida subió un 10%



Y los sueldos se despeñaron”.

Hay otro enlace sugerido “El euro cae ante un dólar fortalecido por Donald Trump”



Lo que pasamos entonces ya era duro. El medio nos recuerda el nuevo frente que se nos echa encima.



La UE no asume su responsabilidad, pese a que”El Eurogrupo no rinde cuentas pese a su poder, según Transparencia Internacional”: https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-02-06/el-eurogrupo-no-rinde-cuentas-pese-a-su-poder-segun-transparencia-internacional_1806686/

- El Euro grupo no tiene un nivel de transparencia acorde a su poder, que se ha incrementado durante la crisis haciendo de este foro un gobierno económico de facto de la eurozona, denuncia TI

Desde esta perspectiva, es difícil comprender que permitamos los procedimientos aplicados para la elección de tan poderos@s mandatari@s; veamos un reciente e inquieante ejemplo: “Los líderes de la UE pactan que una ministra de Merkel presida la Comisión y la francesa Lagarde, el BCE”: http://www.rtve.es/noticias/20190702/lideres-ue-pactan-ministra-merkel-presida-comision-francesa-lagarde-bce/1965861.shtml



Tras maratonianas negociaciones se llegó a un acuerdo: “Se ha reducido en un raparto para París y Berlín” muy desfavorable para la social democracia. Así:” Mientras su líder en el Parlamento Europeo, Iratxe García, se ha mostrado "profundamente decepcionada" por el reparto de cargos”, el negociador, Pedro Sánchez se enorgullece de haber logrado un “acuerdo extraordinario” El presidente español en funciones hasta que no logre consensuar un gobierno, “ha negado que se trate del eje franco-alemán porque no dan los números, somos 28 países”



