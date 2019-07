El ciclista español Alejandro Valverde (Movistar Team) lamentó que su compañero Nairo Quintana perdiese más de cuatro minutos en la decimocuarta etapa del Tour de Francia y preguntado por el liderato del equipo dijo que "está claro" que el pinchazo del colombiano en el Tourmalet cambia la estrategia del equipo telefónico.



"Creo que hemos hecho una buena etapa, cogiendo el mando de la carrera desde lejos. Se ha intentado. Nairo no estaba en su mejor momento, pero tampoco lo sabíamos, tampoco ha dicho nada, habría que preguntarle a él. Yo al final he acusado un poco, pero a la marcha a la que se iba ya prefería coger mi ritmo y no explotar", resumió.



"He cedido solo 57-58 segundos, o sea que bien. ¿La jefatura del equipo? Hombre, yo creo que está clara, ¿no? Por lo demás, no hay nadie muy superior: Alaphilippe está sufriendo como todos, prácticamente todo el mundo va al límite. El que mejor veo es Pinot", añadió el vigente campeón del mundo, halagando al ganador de la etapa del sábado.



Valverde es el mejor ciclista del Movistar en la general de la ronda gala. El murciano es noveno, a 5:27 del liderato. Por su parte, Mikel Landa es undécimo, a 6:14 y Nairo quedó relegado a la decimocuarta posición de la clasificación general, a 7:19 del maillot amarillo.



QUINTANA: "AHORA HAY QUE APOYARLES"

Por otro lado, el colombiano Nairo Quintana dijo que "no fue buen día". "Seguramente la caída tuvo algo que ver. Seguimos adelante con Mikel y Alejandro, hay que apoyarles. Ahora mismo ellos están delante mío y hay que apoyarles", incidió.



"Esperaba un día bastante bueno, pero el cuerpo no ha respondido. Mikel venía muy bien y tampoco les podía parar a ellos. Vamos a ver qué tal reacciona el cuerpo en los próximos días", finalizó Quintana en declaraciones facilitadas por el Movistar.