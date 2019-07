Pistola blanca Un poema de Aurora Peregrina Varela Aurora Peregrina Varela Rodriguez

sábado, 20 de julio de 2019, 09:55 h (CET) Pistola blanca

No provocaba heridas,

pero transformaba almas.

Esa pistola era magia.



La poseía un poeta

y gastaba todas sus balas,

nadie sabe si esa historia

fue real o fantasía,

un invento que contaban

las vecinas de allá arriba.



A aquellos que ha apuntado

la defienden y aman

pues ahora no son villanos,

sino duendes muy valientes.



¿Quién podrá tenerla ahora?,

¿qué poeta la tendrá?,

si alguno sabe donde está

que por favor me lo cuente

que por mí, nadie lo sabrá.



