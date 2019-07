"Canto en cinco idiomas: francés, alemán, italiano, español e inglés"

Doris Vanessa Cedillo Clemente (n. el domingo 16 de enero de 1994 en Heroica Matamoros, Tamaulipas, México). Es poeta, declamadora, cantante, pianista y maestra. A través de una llamada Doris dijo: “Mi pasión por las bellas artes comenzó con la poesía donde tuve la oportunidad de declamar desde que estaba en la primaria. En la secundaria, gané varios primeros lugares en la escuela bajo la tutela de la maestra Yasmín Díaz Sánchez. Comencé a estudiar ópera desde los 15 años en Matamoros y me otorgaron becas en Estados Unidos donde he tenido la oportunidad de estudiar y perfeccionar mi técnica vocal”.

Participación en festivales internacionales Vanessa, ha contado con la fortuna de participar en el Festival Internacional de Otoño y Festival Internacional Tamaulipas tocando corno francés en la orquesta sinfónica de CSSXXI y como miembro de el ensamble vocal “En boca”. Como parte de su experiencia vocal, ha recibido clases con: Alejandra Gómez Suárez, Benito Rodríguez, Charles Oppenheim, Dr. Marc Webster, Dr. Robin Rice, Dr. Andrew Stuckey, Dr. Kristin Dauphinais, y Carsten Wittmoser.

Becas En enero 2014, obtuvo la beca Music Talent para continuar sus estudios musicales en la Universidad de Brownsville Texas. En el 2015 obtuvo una beca completa para ir al programa de verano de perfeccionamiento vocal de la academia de música en Tequila, Jalisco donde recibió clases de canto y tuvo la oportunidad de cantar en uno de los recintos de la ciudad. Ha tenido la oportunidad de cantar el himno nacional mexicano y americano para Mr. Amigo en Charro Days por cinco años consecutivos, también los ha interpretado para el consulado mexicano en Brownsville, TX y el consulado Americano en Matamoros, Tamaulipas.

Premios y Reconocimientos Gracias al prodigio encantador de su talento y dedicación ha recibido múltiples reconocimientos tales como: International Student Scholarship (Otoño, 2014), Adventist Church Scholarship Choir, y Patron of the Arts Scholarship. En el 2015 ganó una competencia vocal regional (NATS) donde participó con todas las universidades del Sur de Texas y obtuvo el 1er lugar.

En 2015, obtuvo el papel de el hada del rocío en Hansel y Gretel, Clorinda en la Cenerentolla y Susana en Le nozze di Fígaro. En Noviembre 2016 fue semifinalista en NATS en Canyon, TX. En 2017, obtuvo el papel principal Eurydice de la opera Orfeo en el inframundo de Offenbach y en 2018 obtuvo el papel de Violeta de La Traviata. Durante su estancia en UTRGV (Universidad del Valle del Rio Grande, Brownsville, TX) ha mantenido una calificación de 3.0 GPA estando en cuadro de honor. Actualmente, ha estado bajo la cátedra de Dr. Daniel Hunter-Holly y Dr. David Sadlier.

Talentos múltiples e indescriptibles Los talentos de Doris son múltiples e indescriptibles, la maestra y escritora Yasmin Díaz Sánchez, dice: “Describo la personalidad de Doris como un torrente de cultura donde se encierran la música, pero además existe dentro de ella un corazón sensible a la poesía, que de manera general la convierten en un verdadero monstruo de pasión y elegancia en el mundo del arte, fue un placer inmenso trabajar con ella en la declamación y conectarme con su gran talento”.

Entrevista ¿Desde que edad comienzas a darte cuenta que te gusta la música?. Doris: -Aproximadamente desde los 6 o 7 que era cuando pasaban un reality show de canto y trataba de cantar e interpretar lo que hacían los participantes. Ahí me di cuenta que me gustaba cantar.

¿Cuál fue la razón y porque elegiste estudiar, “educación musical con acentuación en canto”?. D: -Educación musical con acentuación en canto. (La empecé en 2014 y la termino en diciembre 2019). La razón por la cual la elegí es por que me encanta cantar, es una combinación de todas las cosas que me gustan: cantar, actuar, expresar y transmitir un sentimiento. A su vez, también me encanta la pedagogía y adoro enseñar, ver el proceso de mis alumnos e inspirarlos desarrollando sus mayores talentos.

¿Qué clases impartes y que te motiva hacerlo?. D: -Las clases que imparto son de piano, canto, teoría musical y básicamente lo que me motiva es que la carrera de música se vuelva un arte que se tome en serio, que se pague bien, que haya más fuente de trabajo y más cultura. Pienso que dejando una semilla en mis alumnos eso les motivará a estudiar música profesionalmente y quiero que experimenten todas esas bonitas memorias que yo he vivido en este bello arte. Me gusta ver a mis alumnos siendo mejor que yo, ahí es donde me di cuenta que he hecho un buen trabajo.

Eres maestra de música, estudias música e idiomas. ¿Cómo divides tu tiempo?. D: -Trato de dar mis clases por las tardes y dentro del horario de la universidad es donde práctico, estudio idiomas y expresión corporal. Es un currículum muy completo que cada clase tiene su hora.

¿En qué año estuviste en Italia y por cuánto tiempo?, ¿cómo describes esa experiencia?. D: -Mi experiencia en Italia fue un curso de perfeccionamiento vocal en julio del 2016 por dos semanas. Ese viaje fue algo tan maravilloso y mágico por que pude conocer personas de otras partes del mundo, tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas respecto al mundo y al canto, creces como persona al saber el estilo de vida que lleva un país, te vuelves más humano, te hace vivir.

¿Cuántos idiomas hablas y en cuántos idiomas cantas? D: Hablo dos idiomas: español e inglés y canto en cinco idiomas: francés, alemán, italiano, español e inglés.

¿En cuáles proyectos te estas enfocando actualmente?. D: Por el momento estoy enfocada a terminar mi carrera en educación musical, pienso estudiar mi maestría ya sea en Estados Unidos o Europa y tengo planeado ir a un curso de verano en Europa el próximo año.

¿Quiénes son los cantantes que te inspiran?, y ¿por qué?. D: -Maria Callas, Freddie Mercury, Diana Damrau, Anna Netrebko, y Rolando Villazon. Todos ellos me inspiran por la misma razón, que fueron perseverantes, nunca se dieron por vencidos en luchar por sus sueños y a pesar de que tuvieron mil y un problemas eso no los ha detenido para ser las estrellas que son hoy en día.

¿Qué sugerencia le das a los jóvenes que están emprendiendo en el mundo artístico?. D: -Que no hagan caso a los comentarios negativos, que no tengan miedo a arriesgarse y valoren su talento.

¿Cuál es el nombre de la maestra que tuvo gran impacto en el inicio de tu trayectoria artística?, y ¿porqué? D: -La maestra que más impacto tuvo en mí fue; Yasmin Díaz Sánchez ella me llevó por el mundo de la declamación. Gracias a ella obtuve muchos primeros lugares y me sé desenvolver en un escenario. La declamación me ha ayudado tanto a expresar mis sentimientos a la hora de cantar con los movimientos necesarios.

¿Qué ha significado para ti la era tecnológica?. D: Para mi ha sido una maravilla ya que te permite conocer personas de otras partes del mundo, haces amistades, te inspiras leyendo lo que otros logran y como lo hacen. Te informa, te hace menos ignorante y aunque a veces puede ser usada para lo contrario, pienso que si uno sabe manejarla de la manera adecuada es una gran herramienta para el ser humano.