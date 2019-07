Aeroméxico amplía frecuencias en su ruta Barcelona - Ciudad de México Comunicae

viernes, 19 de julio de 2019, 17:20 h (CET) A partir de diciembre, la aerolínea pasará de tres a cinco vuelos a la semana. En marzo del 2020 hará otro incremento para tener un vuelo diario Aeroméxico, la aerolínea bandera de México, anunció que desde el próximo 10 de diciembre incrementará la conectividad entre Barcelona y la capital del país Azteca, al aumentar de tres a cinco vuelos por semana a partir del 10 de diciembre de este año. Asimismo, a partir de marzo del 2020 operará una frecuencia diaria.

Aeroméxico, que tiene presencia en España desde hace más de 60 años, señaló que esta decisión va a satisfacer la demanda de los clientes catalanes, que ha sido muy positiva desde que inició en junio de este año vuelos hacia la Ciudad de México.

Así, los clientes que viajan desde Barcelona tendrán mayores opciones de conexión con México y América Latina con las dos nuevas frecuencias que se sumarán a finales de este año, los días lunes y sábado. Los itinerarios son los siguientes:

Barcelona-Ciudad de México*

AM 38 14:40 hrs. 19:35 hrs.Lun., Mié., Vie., Sab. y Dom.

Ciudad de México-Barcelona*

AM 37 18:20 hrs.12:40 hrs. (+1)Mar., Jue., Vie., Sáb. y Dom.

*Los horarios publicados son en horas locales de cada país y están sujetos a cambios sin previo aviso.

España es un país muy especial para Aeroméxico, pues fue la puerta de entrada de la aerolínea hacia Europa. En el Viejo Continente, la compañía también ofrece vuelos desde Madrid, Paris, Londres y Ámsterdam hacia la Ciudad de México, su principal centro de operaciones.

Aeroméxico, que da empleo a más de 16 mil colaboradores, opera en promedio 600 vuelos diarios a 86 destinos.

Acerca de Grupo Aeroméxico

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviación comercial en México y a la promoción de programas de lealtad de pasajeros. Aeroméxico, la aerolínea global de México opera más de 600 vuelos diarios de pasajeros en servicio regular volando a 43 destinos nacionales y 42 destinos internacionales desde México, incluyendo 18 en Estados Unidos, 6 en Centroamérica y el Caribe, 7 en Sudamérica, 5 en Europa, 4 en Canadá y 3 en Asia.

La flota operativa actual del Grupo suma 122 aviones Boeing 787 y 737, así como Embraer, 170 y 190 de última generación. En 2012, anunció el plan de inversión más importante en la historia de la aviación en México, la compra de hasta 100 aviones Boeing conformados por 90 equipos B737 MAX y 10 equipos B787-9 Dreamliner.

Como socio fundador de SkyTeam, alianza que este año celebra su 19 aniversario, Aeroméxico ofrece más de 1,150 destinos en 177 países, a través de las 19 aerolíneas socias, por medio del cual los pasajeros pueden obtener diferentes beneficios y disfrutar de accesos a más de 750 salas VIP alrededor del mundo. ! Al mismo tiempo que, gracias a las Alianzas Comerciales que tiene con Delta Air Lines, Avianca, Copa Airlines, EL AL, GOL Linhas Aéreas, Japan Airlines, Virgin Atlantic y WestJet. Aeroméxico ofrece una amplia conectividad dentro de países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Centroamérica, Colombia, Israel o Perú. www.aeromexico.com www.skyteam.com

