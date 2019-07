Aumenta la demanda de proyectos de iluminación a medida, según Insolit Comunicae

viernes, 19 de julio de 2019, 16:52 h (CET) Una buena iluminación es clave en la decoración de interiores, entre otros ámbitos. Insolit, empresa líder del sector, desvela las claves del aumento de la demanda de soluciones a de iluminación a medida Un salón acogedor, una tienda que invite a entrar o destacar los puntos más significativos de un monumento son algunas de las razones por las que se busca cada vez más una iluminación adecuada. Y es que el uso de la luz ha sido importante desde los orígenes del ser humano. Primero, con el tipo de construcción para aprovechar la iluminación natural, y desde la llegada de la electricidad, con el uso de sistemas de iluminación de varios tipos.

En la actualidad, hay una gran demanda de soluciones de iluminación con las que destacar la belleza y decoración de espacios. Empresas especializadas como Insolit proporcionan este tipo de proyectos a la carta, adaptados a las necesidades y los gustos de quienes los quieren disfrutar.

Cómo se planifica un proyecto a medida

Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de estudiar un proyecto es el tipo de espacio y las funciones que cumplirá. No es lo mismo una sala de reuniones que la columnata de un edificio histórico, y tampoco lo son sus necesidades de iluminación.

Por ello, antes de proceder a dar un paso se necesita hacer un estudio de las posibilidades del lugar, y ver cuál es su potencial en todos los sentidos. Factores como la existencia de ventanas o no, la ubicación de cara al sol o incluso la antigüedad del edificio marcan las pautas para escoger una buena iluminación.

Con toda la información al respecto disponible, se procede a planificar el mejor modo de alumbrar, así como cuáles son los sistemas adecuados para cada caso. La idea es siempre sacar el potencial máximo, la belleza de cada lugar.

Soluciones decorativas para viviendas, negocios y exteriores

Los proyectos de iluminación a la medida se adaptan tanto a entornos familiares como comerciales. Así como en espacios cubiertos o al aire libre, que también tienen su encanto con una buena luz artificial.

Por ello, empresas como insolitbcn.com cuentan con un catálogo de productos y diseños de todos los tipos, para atender cualquier necesidad que pueda surgir. Elementos de fabricación propia, con los que adaptarse a rincones corporativos, viviendas, jardines y cualquier otro lugar en el que se necesite un poco de luz.

La decoración que proporciona un proyecto a la medida no tiene comparación. Por ello, no pocas empresas y particulares se decantan cada vez más por incorporar estas a sus instalaciones. Dando como resultado espacios exclusivos de gran belleza y funcionalidad.

Soluciones a medida con estilo propio

Por todo ello, no es extraño que en la actualidad se deje en manos expertas el desarrollo de proyectos de iluminación a medida, buscándose empresas con una amplia experiencia en el mundo de la iluminación, con equipos de diseño que hayan trabajado en encargos de todos los tipos, buscando el máximo en cada proyecto, para dar de lleno en el blanco que se necesita.

Empresas como Insolit, cuenta con un equipo de expertos y con una amplio catálogo de productos fabricados por ellos mismos. A diario se encargan de todo tipo de proyectos, pudiendo realizar un diseño completo desde cero en unas semanas, desde el boceto inicial hasta el diseño terminado y operativo. Para más información, puede visitarse la web https://www.insolitbcn.com/ donde se recogen algunos de los proyectos y soluciones de iluminación desarrollados.

