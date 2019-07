Un banco español hace un guiño a los "presis" de los clubes para ayudarles a conseguir sus fichajes de verano Comunicae

viernes, 19 de julio de 2019, 16:32 h (CET) A través de una ingeniosa campaña de publicidad relacionada con el mercado de fichajes de fútbol en verano El mercado de verano de fichajes de jugadores de fútbol siempre da mucho que hablar entre los aficionados del deporte y del fútbol en particular. El movimiento de jugadores de fútbol que cambian de casa se convierte en el tema principal de información deportiva durante la época estival.

Aprovechando este momento, Pibank, el banco que tiene como propuesta para sus clientes “mejor más fácil” quiere ayudar a los presidentes de los clubes de fútbol a convencer a estas estrellas para que fichen por sus clubes. Para ello, Pibank ha lanzado una original campaña de publicidad que hace un guiño a los presidentes de los clubes para sumar la Hipoteca Pibank en las ofertas que hagan a estas grandes estrellas del fútbol mundial.

La campaña que incluye frases como “Presi, si lo que ofreces le parece poco, súmale una casa. La hipoteca es cosa nuestra” o “Presi, si el brasileño vuelve a Barcelona le ofrecemos una hipoteca para él y toda su panda” quieren atraer la atención de las personas que también buscan casa y necesitan una hipoteca, participando con tono de humor en la conversación.

“Sabemos que una de las cosas que más valoran los grandes fichajes de fútbol es la casa donde van a vivir y aunque posiblemente no necesiten hipoteca, Pibank no quiere dejar pasar la oportunidad de ofrecérsela”, comenta Begoña Martínez directora general de Pibank. “Con esta campaña, además de publicitar nuestra hipoteca, queremos ayudar a los presidentes de los clubes a dar un último empujón a la negociación de la ficha con estas grandes estrellas”, añadió la directora general de Pibank.

Soportes de la campaña de publicidad

Esta campaña, ideada por la agencia de publicidad Darwin Social Noise para Pibank, se difundirá a través de varios soportes publicitarios como prensa deportiva y generalista, redes sociales e Internet. Además, el banco ha puesto en circulación autobuses que recorrerán los cascos urbanos de algunas de las principales ciudades españolas con los siguientes mensajes: en Madrid “Presi, tu haz que elija Madrid y no Turín que la hipoteca de su casa es cosa nuestra” y “Presi, tienes 13 motivos para que el francés se mude a Madrid, y uno más con nuestra hipoteca”. En Barcelona “Presi, si el brasiler torna a Barcelona, li oferim una hipoteca per a ell i la seva colla” y “Presi, tu promets “lórelluda” als que vinguin, nosaltres una hipoteca a l’alçada”.

PIBANK

Pibank es un banco español, adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

Pibank cuenta con oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Zaragoza y opera en toda España a través del canal online (www.pibank.es).

