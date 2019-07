Valdelacierva, una bodega con vinos veganos Comunicae

viernes, 19 de julio de 2019, 15:16 h (CET) Todas las bodegas del Grupo Hispanobodegas reciben la certificación vegana. Dentro de la política de calidad, la bodega riojana tiene implantado un sistema de control y acciones orientadas a maximizar la calidad en sus elaboraciones. Los veganos excluyen de su dieta todo aquello que proceda de origen animal Bodegas Valdelacierva, de Hispanobodegas, elabora sus vinos bajo el más estricto control de calidad y siguiendo con los estándares de control, por lo que obtienen la certificación vegana. Esto significa que sus vinos cumplen con los estándares de excelencia necesarios para recibir la certificación europea, gracias a que en su elaboración se excluye todo ingrediente de procedencia animal.

Los vinos, al igual que otros alimentos, en algún momento de su elaboración utilizan gelatinas o productos de origen animal, por ejemplo, para los desfangos de los mostos. Para los que buscan vinos D.O.La Rioja diferentes y que siguen la tendencia mindfulness como una filosofía de vida, Valdelacierva ofrece vinos que han nacido a partir de una elaboración casi artesanal, con aromas a frutos rojos maduros y un ataque dulce, carnoso y graso con taninos sedosos. Dentro de la gama de vinos que se pueden degustar si uno es vegano son: Valdelacierva Crianza, Valdelacierva Reserva, Valdelacierva Edición Limitada, Valdelacierva Grano a Grano y Valdelacierva Garnacha (estas dos últimas referencias están dentro de la máxima categoría de Rioja: Viñedo Singular).

¿Los veganos pueden beber vinos?

Para conocer la respuesta primero hay que saber más de ellos:

La denominación «vegano» proviene del anglicismo «vegan» creado a partir de «veganian».



En su alimentación, los veganos son estrictamente vegetarianos y excluyen por completo cualquier producto de origen animal.



En lo referente a su vestuario, rechazan totalmente que su ropa o calzado esté hecho a partir de tejidos de origen animal.



Evitan cualquier producto probado en animales: no a los experimentos con animales.



Rechazan los espectáculos que involucre a los animales.



No se debe confundir al veganismo con el ecologismo. Son dos movimientos diferenciados. El veganismo se ocupa por cada individuo animal y sus intereses, mientras que el ecologismo se preocupa por la conservación de las especies en general (tanto animal como vegetal).

