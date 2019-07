5 lugares para visitar con el kayak en verano recomendados por piraguaykayak.com Comunicae

viernes, 19 de julio de 2019, 14:40 h (CET) Por estas fechas cada hay más gente que se anima a montarse en un kayak y surcar los ríos de España Cada verano multitud de personas se animan a recorrer diferentes rutas por los ríos de España con su kayak. Pero no todos los lugares son válidos, ya que hay zonas prohibidas donde no es recomendable pasar. Por ello es mejor buscar lugares donde ya hayan pasado diferentes personas. La empresa piraguaykayak comentaba que es una de las opciones más buscadas en verano "Cuando compran un Kayak siempre nos preguntan cuales son las mejores rutas para poder disfrutar".

1. El río sella

Es uno de los lugares más visitados por su paisaje ambiental lleno de árboles que hacen camino al río. Por estas fechas numerosas personas se animan a dirigirse a este lugar para hacer el descenso del río, es una de las grandes actividades turísticas de la zona. Hay multitud de salidas para esta aventura y se puede llegar a estar hasta cuatro horas recorriendo ese gran paisaje.

2. Parque natural de Alto Tajo

Situado en Guadalajara, es una de las actividades más codiciadas en la zona. Su recorrido es en torno a 10-15km y la duración aproximada es de 6 horas viendo el recorrido del río más largo de España. Cada vez es más conocida esta aventura que empieza en Poveda de la Sierra hasta Carrascosa del Tajo. Además de este descenso hay multitudes de packs que ofrecen cosas complementarías si quieres incluso acampar.

3. Parque Natural de las Hoces del Duratón

Este parque natural está situado en el noroeste de Segovia. Esta zona del río está encajada en un profundo cañón donde con el kayak puedes recorrer estos paisajes. Durante el trascurso se podrá ver águilas y alimoches sobrevolando el cielo. La ruta dura entorno a tres horas, por tanto, aunque es más corta que las otras también se puede ver otro tipo de paisaje.

4. Los Gigantes en Tenerife

Pasando a las Islas Canarias se encuentra en Tenerife un recorrido por mar en los Acantilados de Los Gigantes. Este recorrido es diferente a los otros, ya que hay que utilizar el kayak en el mar Atlántico, por ello debe siempre a ver unas medidas de seguridad más duras que cuando estas en un río. En el recorrido se puede ver los acantilados como uno de los mayores paisajes de la isla, el recorrido es algo corto, tan solo dos horas, pero es muy intenso.

5. Río Gállego

Situado en Huesca este río te ofrece una experiencia más fuerte que los demás, ya que tiene un descenso de grandes emociones donde tendrás que usar la experiencia para esos momentos. Después de ese tramo el recorrido es más tranquilo.

