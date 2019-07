Neteris destaca la eficacia de SAP Business ByDesign en empresas del sector de la ingeniería Comunicae

viernes, 19 de julio de 2019, 13:28 h (CET) La complejidad de los negocios de este entorno empresarial requiere soluciones que permitan un control total de sus proyectos, y SAP Business ByDesign es el ERP Cloud perfecto para ello La actividad diaria de las empresas de ingeniería requiere disponer de herramientas completas de gestión que incluya todas las áreas que intervienen en sus procesos: financiera, ejecutiva o técnica, proporcionando así una visión integral de los recursos con los que cuenta en todo momento.

La rápida evolución de las empresas de ingeniería ha conseguido que implementar un software de gestión de esta categoría sea una solución idónea para convertir su potencial en unos resultados reales.

Las ventajas de implantar el SAP Business ByDesign para Ingenierías van más allá, puesto que es una forma de controlar todas las áreas de la compañía desde un mismo lugar, en la nube, para que su accesibilidad sea uno de los signos de distinción de esta plataforma.

Cómo contribuye SAP a mejorar proyectos de ingeniería

Neteris define su servicio como un sistema de gestión completo, integrado y escalable, que permite la gestión conjunta de todos los procesos empresariales, redundando en una toma de decisiones más rápida y eficaz, a la vez que se optimizan los flujos de trabajo.

Este software destaca también por la rapidez de implantación que ofrece, ya que entre 8 y 12 semanas pueden ser suficientes para que todo el equipo esté familiarizado con su funcionamiento.

Esta solución proporciona una serie de ventajas en un proyecto de ingeniería, ya sea civil o industrial:

Aplicación de procesos empresariales integrados en un paquete sencillo y rápido.

Es una solución dinámica y configurable, que evoluciona en paralelo al desarrollo de la compañía.

Analíticas en las que se reflejarán la evolución de todas las operaciones en curso.

Visualización de los datos de todos los departamentos y áreas para una toma de decisiones más oportunas y fundamentadas.

Sistema de alertas para la detección a tiempo de problemas que puedan surgir.

Conocimiento más exhaustivo y actualizado sobre los términos de rentabilidad y productividad de la empresa.

Gestión completa de la contabilidad: reconocimiento de ingresos, coste, facturación, desviaciones, etc. Sobre Neteris

Compañía altamente experimentada en proyectos de implementación de soluciones de gestión empresarial y transformación digital. Conscientes del cambio de paradigma que la tecnología está provocando a nivel global, dedica todos sus recursos a conseguir que las organizaciones entiendan su impacto e identifiquen aquellos procesos de negocio afectados, o bien los nuevos que surgen como consecuencia del propio cambio, para que pongan en marcha las iniciativas de transformación necesarias que les permitan competir en el nuevo escenario digital.

Actualmente tiene oficinas en Madrid, Málaga, Barcelona y A Coruña en las que se reparten sus más de 80 consultores especializados, los cuales disfrutan en un entorno moderno y adaptado a fomentar la creatividad y la búsqueda de las mejores soluciones para sus clientes, algo que les ha valido para obtener el Certificado de Great Place to Work España 2018, reconocimiento que acredita a la compañía como un excelente lugar para trabajar.

Neteris cierra 2018 con una facturación de más de 6M€, de los que más del 40% viene de proyectos internacionales, y cuenta con una dilatada experiencia en grandes cuentas y la confianza de más de 150 clientes alrededor del mundo.

Este año celebra su 10 aniversario reforzando la calidad de sus servicios y ampliando enormemente su portfolio de soluciones Cloud en SaaS, PaaS e IaaS, habiendo obtenido ya certificaciones completas en alguna de estas áreas y habiendo siendo pionera en llevar ”live” a importantes referencias, lo que confirma a Neteris como una excelente alternativa para sus proyectos de adopción Cloud.

No importa en qué etapa de su transición al Cloud esté, Neteris puede ayudarle. Si desea ponerse en contacto con Neteris hágalo a través de marketing@neteris.com o visite neteris.com.

* Según el ranking elaborado por Computer Worlden 2017

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.