El gran auge en la venta de piscinas de arena, según ecopiscinasdearena

Cada vez es más frecuente la creación de piscinas de arena, una nueva forma de tener dos de los mejores elementos del verano Las piscinas de arena son un producto que cada vez está más en auge. Mucha gente vive en el interior y no tiene la capacidad de poder moverse a la playa cuando tienen ganas. Esto hace que muchas personas apuesten por este tipo de piscinas en sus hogares, al final pueden consumirla cuando quieren y no tienen que coger un coche o tren para dirigirse hacía la costa a pasar unas pocas horas.

Las piscinas de arena un producto en auge

Los famosos se atreven a dar este salto y apostar por este tipo de piscinas, uno de ellos fue Sergio Ramos y Pilar Rubio donde hace dos años se animaron a crear una en su domicilio. También ayuntamientos como el de Parla crearon una piscina de arena, está ha tenido mucho éxito ya que en verano es muy común el movimiento de personas hacía ellas. Eso ha hecho que se animen otras personas a hacer piscinas con las mismas características en sus casas.

Las piscinas de arena son más caras que las de hormigón, ya que precisan de más materiales y necesitan un tratamiento diferente. Normalmente una piscina común se encuentra en un precio de 12.000 euros, mientras que las de arena superan los 20.000. La construcción de las mismas necesitan un terreno mayor porque añaden elementos con los que no cuentan las de hormigón. El tiempo de fabricación normalmente es de un mes y no se usan máquinas pesadas para crearlas. Hay que señalar que estas piscinas necesitan que cada cuatro años se cambie su interior para que no surjan problemas.

“Se nota que cada año se anima más gente”

Una de las empresas más famosas en este sector es ecopiscinasdearena, cuyos responsables comentaban cómo han aumentado las ventas: “Es un producto de lujo, al final no es nada barato, pero se nota que cada año se anima más gente y las ventas aumentan. Además de los particulares que nos piden la instalación de las mismas, algunas cadenas de hoteles también nos consultan para montar piscinas. Pensamos que en el futuro la gente se va a decantar por esta opción antes que por una piscina convencional”.