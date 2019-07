El 29 de julio se agotarán los recursos naturales de la Tierra disponibles para 2019, 3 días antes que 2018 Comunicae

viernes, 19 de julio de 2019, 13:20 h (CET) En apenas 20 años, la humanidad ha provocado que el Día de la Sobrecapacidad de la Tiera (Earth Overshoot Day) se adelante cerca de tres meses. En el caso de España, el Día de la Sobrecapacidad ha sido incluso antes, el pasado 28 de mayo, lo que enfatiza la importancia de seguir uniendo esfuerzos para retrasar estas fechas. Las tecnologías de eficiencia energética y el uso de fuentes renovables podrían retrasar la fecha hasta 21 días El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra tendrá lugar el próximo 29 de julio, tres días antes de la fecha del año anterior, según la Global Footprint Network, organización internacional pionera en el cálculo de la Huella Ecológica. Esta fecha corresponde al día en que la Humanidad habrá consumido todos los recursos naturales que el planeta puede regenerar naturalmente en un año. Según Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de energía y la automatización, es posible revertir esta situación e ir posponiendo gradualmente esta fecha. El primer paso es la descarbonización de la economía, que podría ser la palanca que falta para hacer realidad el lema de la campaña #MoveTheDate.

En los últimos 20 años, esta fecha se ha anticipado unos 3 meses, siendo este año el 29 de julio, la más reciente desde que el planeta entró en déficit ecológico a principios de la década de 1970. Actualmente, realizamos una demanda a la Tierra 1,75 veces superior a la capacidad de regeneración de los ecosistemas. Es decir, anualmente, la humanidad utiliza recursos equivalentes a los que podrían proporcionar 1,75 planetas como la Tierra. Los costes de este exceso son cada vez más evidentes en todo el mundo en forma de deforestación, erosión del suelo, pérdida de biodiversidad y acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que conduce al cambio climático y a sequías, incendios y huracanes cada vez más intensos.

Día de la Sobrecapacidad de la Tierra en España

En el caso de España, el escenario es aún más preocupantes, ya que la fecha fue el pasado 28 de mayo, más de dos meses antes de la fecha global, un dato que enfatiza la importancia de seguir uniendo esfuerzos para retrasarla. Un resultado que revela la importancia cada vez mayor de proyectos enfocados a mejorar la eficiencia energética de empresas y edificios. Por ejemplo, en el ámbito turístico, cada vez son más los hoteles que se preocupan por su huella ecológica e intentan ser lo más sostenibles posibles. Éste es el caso del Hotel Glòria de Sant Jaume en Palma de Mallorca o el Hotel Lasala Plaza en San Sebastián que, con las soluciones de Schneider Electric, podrán lograr una mejora en eficiencia energética de hasta un 30%.

¿Son los modelos de negocio compatibles con los recursos del planeta que se tienen?

Schneider Electric prevé que, si el 100% de los edificios de centros de datos, fábricas e infraestructuras existentes estuvieran equipados con tecnologías de eficiencia energética y su fuente principal fuera energía renovable, sería posible posponer esta fecha al menos 21 días. La implementación de plataformas conectadas, abiertas e interoperables es otro ejemplo de cómo las empresas pueden contribuir con un 50% de eficiencia energética adicional, así como reducir los costes energéticos un 30%.

Desde hace más de 10 años, Schneider Electric se ha comprometido a reducir el uso de los recursos naturales en sus propias operaciones y en las de sus clientes. Su plan estratégico para 2018-2020 apunta a reducir sus emisiones de carbono en 100 millones de toneladas para 2020 y al 80% de su energía de fuentes renovables. A principios de este año, Schneider Electric anunció un acuerdo de colaboración con la ONG internacional Sustainable Energy for All (SEforALL), reforzando su compromiso de proporcionar acceso universal a una energía más limpia y contribuir a la erradicación de la pobreza energética.

Para más información:

Calculadora de huella ecológica: http://www.footprintcalculator.org

Día de sobrecapacidad del planeta: https://www.overshootday.org

