Los galardonados vinos de Maior de Mendoza

La primera marca de la D. O. Rías Baixas en salir al mercado bajo el epígrafe “sobre lías” con viñedos antiguos, tratados manualmente, sin herbicidas ni productos agresivos.



Hoy, fieles a esta filosofía, elaboran vinos de finca con un genuino perfil varietal muy valorado en distintos certámenes nacionales y mundiales. De hecho, sus albariños son los más premiados de la historia de Rías Baixas. Entre sus galardones: Mejor Vino Blanco Español, en el International Wine Challenge; Gran Medalla de Oro, en el Concurso Mundial de Bruselas, uno de los mejores 14 mejores blancos del mundo; Mejor Blanco Español, en su categoría en el Spanje Mooiste Wijnen in Holland; Gran Medalla de Oro y diversos oros en el único concurso del mundo que evalúa la evolución de los Albariños: la Cata de las Añadas organizada por la D.O. Rías Baixas, donde en la última edición fue la bodega más destacada.



"Somos pioneros en la viticultura del Albariño y en la vinificación sobre sus lías; nuestros vinos han sido premiados, año tras año, en concursos de prestigio, como: Mundusvini, Decanter, Vinalies, Challenge International du vin, Concurso Mundial de Bruselas, Bacchus, Selecciones Mundiales de Canadá, International Wine Challenge, Wine Master Challenge, China Wine Spirits Award, Albariños al Mundo, Cata de las Añadas, Premios Mezquita, Sommelier Wine Awards y Citadelles du Vin”. Afirma orgulloso Marcos Barros López, propietario y director de la Bodega.



Maior de Mendoza, finca Las Tablas



La finca “Las Tablas” fue plantada en 1976, sobre laderas en pendiente, de suelos graníticos de xabre, frente al Océano Atlántico y protegida de los vientos del norte, a una altitud de unos 70 metros sobre el nivel del mar, en la zona más septentrional de la DO Rías Baixas. Tiene una crianza en roble francés durante 6 meses, con sus lías finas y crianza posterior de 12 meses en depósito inoxidable con sus lías; ambas con removidos. Elaborado para evolucionar muchos años en botella.

La cata

Color amarillo pajizo, límpido y brillante con tonos verdosos. En nariz flores blancas, mimosas, frutas frescas, confitadas, almibaradas y blancas de hueso, ligeramente especiado y mineral. En la boca se muestra largo, buena acidez intenso, vibrante, salino y frutal. Un persistente retronasal sugiere parrilladas de marisco, pescados a la espalda, arroces mediterráneos, carnes blancas, platos orientales y postres cremosos.



Ficha D.O. Rias Baixas. Albariño 100%. Temperatura de servicio: 10-12 º C. Precio: 27 €. Calificación: 95

———————————————

Maior de Mendoza 3 Crianzas

Elaborado con frutos del viñedo de 30 años, “Finca El Hórreo”, situado en la Subzona del Valle del Salnés. Tras una mimada recolección, se realizó una maceración pelicular en frío. La fermentación alcohólica tuvo lugar durante 21 días a temperatura controlada; después, una crianza en lías finas de 9 meses y un reposo posterior de 5 meses, en depósito de acero inoxidable y de otros 5 meses más en botella, previos a su salida al mercado.

La cata

Color pajizo brillante con matices dorados. Aromas intensos de fruta madura, confitada, recuerdos florales y minerales, especiado y cítrico. En boca es fructuoso, fresco, sabroso, amplio y de largo postgusto. Ideal para tomar con entremeses creativos, mariscos gallegos, pescados, calderos murcianos, carnes blancas y cocina china.



Ficha Variedad: 100 % albariño. 6 meses en barrica de roble francés. Precio: 17 €. Calificación: 95

————————————————————

Maior de Mendoza sobre lías, cosecha de 2018. Vino de parcelas singulares.

La uva se recogió en cajas de 20 kgrs.; en bodega realizó una maceración pelicular en frío. La fermentación alcohólica tuvo lugar durante 21 días a temperatura controlada, con levaduras autóctonas. Se realizó una crianza en lías finas de 3 meses, con battonage, removidos.

La cata

Color amarillo pajizo, con leve tonalidad verdosa, límpido y brillante, con finísimo carbónico. Aromas de flores blancas, azahar, balsámicas, cítricos como la mandarina, frutas de hueso como el melocotón, níspero, paraguayo, frutas blancas, lichis y lías finas. En boca es fresco, con buena acidez, graso y untuoso, con volumen, muy frutal, cremoso, largo y equilibrado. Un acierto para alternar con sartenes de coquinas, percebes gallegos, marisco de la Bahía de Cádiz, pescados y arroces alicantinos.



Ficha Grado alcohólico: 13% Temperatura de servicio: 10 y 12ºC. Precio: 10 €. Calificación: 93

———————————————————

Fulget, cosecha 2018

En el año 2006 este vino fué elegido como uno de los 100 Mejores Vinos del Mundo (Best Value Wines) por Wine Spectator y uno de los mejores Vinos de España. Desde entonces su medallero ha alcanzado docenas de premios nacionales y mundiales; el último, Ganador del Concurso Best Wines from Spain en Reino Unido, dirigido por Tim Atkin, el más representativo del país sobre vinos españoles, junto con 6 Medallas de Oro, Plata y Bronce en diferentes concursos nacionales y mundiales.

La cata

Amarillo pajizo brillante con leve tonalidad verdosa y finísimo carbónico. Notas de fruta de hueso y blancas: melocotón, níspero, cítricos, anisados, florales y de lichis. En boca se muesdtra, fresco, goloso, frutal, buena acidez, equilibrado y graso. Imprescindible en la mesa con centollos, carabineros, zamburiñas y cogote de merluza al horno, sin olvidar arroces valencianos y cocina oriental.



Ficha Albariño 100 %. Grado alcohólico:13 % Temperatura de servicio: 10 / 12 Cº. Precio: 9 €. Calificación: 92 —————————————————

Fulget Cuvée

Con uvas de los mejores viñedos de más de 25 años, del Valle del Salnés, dentro de la Denominación de Origen Rías Baixas.

La cata

Amarillo pajizo, con tonalidad verdosa. Aromas de fruta de hueso y blancas con notas de almíbar. En boca se ofrece fresco, goloso, largo, equilibrado, con recuerdos de frutas verdes. Seduce ante pinchos marineros, kokotxas de bacalao en salsa verde, pastas con almejas y una rueda de quesos suaves gallegos.



Ficha Albariño 100 %. Grado alcohólico:13 %. Temperatura de servicio: 10 / 12º C. Precio: 10 €. Calificación: 92



Referencia

Maior de Mendoza, S.L. Rúa de Xiabre, 58. Trabanca de Sardiñeira-Carril. 36600-Villagarcía de Arousa (Pontevedra) Tel. 986 508 896 maiordemendoza@hotmail.es www.maiordemendoza.com