Carta abierta a los negociadores políticos

A los responsables políticos que están negociando los pactos para formar gobierno en las distintas administraciones públicas, les recomendaría la lectura de los “Pensamientos”, del gran Emperador romano Marco Aurelio. Concretamente el II, 1, donde dice: “Desde el amanecer ha de advertirse uno así mismo: Toparé con un entrometido, un desagradecido, un insolente, un falso, un envidioso, un egoísta. […] Mas como yo he meditado la naturaleza del bien, que es hermoso, y la del mal que es vergonzoso, así como la naturaleza auténtica del que yerra, que está emparentada conmigo –[…]-, no puedo sufrir perjuicio de ninguno de ellos, pues nadie me implicará en algo vergonzoso. […] Hemos nacido para trabajar juntos, como los pies, como las manos, como los párpados, como las filas de los dientes de arriba y de abajo. Va entonces contra la naturaleza obrar unos contra otros, e irritarse y rechazarlos es obrar así