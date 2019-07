THE INFLUENCER, líder en content marketing gracias al crecimiento de su facturación en 2019

The Influencer, la media company de Liteart Service Group especializada en marketing de contenidos a la que pertenecen Pop Cont, Call My Agent y Look After You, agencias especializadas en la gestión de acciones con influencers y celebrities, se enorgullece de anunciar sus cifras de negocio correspondientes a los primeros seis meses de 2019 Si bien durante el Q1 la compañía ya había registrado un crecimiento del 15% en su facturación en comparación con el mismo periodo de 2018, los números registrados en los siguientes tres meses confirman el gran momento y la tendencia ascendente que atraviesa el grupo de The Influencer, que en este primer semestre de 2019 puede presumir de haber incrementado su facturación en un 10% respecto al año pasado.

Un crecimiento a dos dígitos que sitúa la facturación de la compañía en lo que va de año cerca de los 3M de euros, lo que invita a pensar que a final de año The Influencer volverá a superar los 5.166.000 euros alcanzados en 2018, todavía más lejos de los 3.642.000 euros de 2017.

Puestas en contexto, estos números convierten a The Influencer en la empresa que más ha crecido en el sector durante los últimos años y ponen de manifiesto su consolidación a nivel internacional como empresa líder en content marketing.

Otro dato que demuestra este liderazgo es el número de visualizaciones que acumulan todos los talents que The Influencer tiene distribuidos entre Pop Cont, Call My Agent y Look After You, quienes suman un total de más de 60 millones de visualizaciones en YouTube, Instagram y Facebook. Números que, en lo que se refiere a online, sitúan a la compañía al mismo nivel de los grandes grupos multimedia del mercado audiovisual en España, como Atresmedia o Mediaset

The Influencer ofrece planes de comunicación en función de los kpi's y objetivos de cada cliente, asegurando performance, además de un servicio premium por medio del cual llevan a cabo la ejecución integral de campañas, desde la contratación del talento y creación del contenido hasta la optimización de los resultados.

Todas comparten entre sus valores diferenciales el compromiso con el talento y la creatividad, la generación de engagement, contenidos 100% originales, índices de ROI superiores a la media y la seguridad y la confianza de trabajar con grandes referentes en entretenimiento, moda y lifestyle del momento.

Entre las diferentes unidades de negocio de The Influencer destacan, por un lado, Pop Cont: un “laboratorio creativo” que funciona como productora audiovisual para los principales artistas, creadores de contenido y referentes del mundo del entretenimiento en plataformas digitales y redes sociales. Algunos de estos referentes con los que trabaja en exclusiva son Jorge Cremades, Marina Yers, Antón Lofer, María Herrejón, Dante Caro, Polifacético, María Valero, Michael Chenlo, Darío Eme Hache, Joaquín Castellano, Isaac F. Corrales, Manuel Huedo y Álvaro Wasabi.

Por otro, Call My Agent: una agencia de representación de talentos de moda y lifestyle, encargada de su promoción y de la gestión de sus colaboraciones con partners, así como de su asistencia a eventos.

Y, por último, Look After You, que cuenta entre sus clientes a celebrities de la talla de Cristina Pedroche, Pablo Chiapella, Nacho Guerrero o Dani Rovira, Uri Sabat, Lorena Castell, Jordi González o Dani Mateo.

Entre los clientes para los que The Influencer ha diseñado alguna de sus campañas más recientes se encuentran Bimbo, Revlon, Joma, Nestlé, Pernod Ricard, Colacao, Play Station y Pepsico.