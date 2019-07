Las bicicletas eléctricas son mucho mejores que los coches eléctricos para las ciudades, según CREDS

El problema del futuro es saber cual es el mejor trasporte para la ciudad y por eso una empresa británica ha estudiado cual se adaptaría mejor Una de las grandes dudas en el mundo urbano en los últimos años es que medio es mejor para las ciudades. Un estudio da la razón a las bicicletas eléctricas sobre los coches eléctricos, una forma nueva de movilidad que hace que cada vez se vean más bicicletas por las calles. Un gran ejemplo es la ciudad parisina, la cual ha puesto un proyecto en marcha en el cual habrá 1.000 km de carril bici en 2020.

Los coches eléctricos no son la mejor opción

Un nuevo estudio publicado por el Center for Research into Energy Demand Solutions (CREDS) en el Reino Unido ha encontrado que los coches eléctricos no son realmente la mejor opción de transporte cuando se trata de tráfico urbano o impacto ambiental. Esto es debido a que al largo plazo las calles se llenarán del transporte de cuatro ruedas y hará que la gente apenas se mueve lo que implicaría un aumento en la obesidad.

El estudio del CREDS se encontró que las formas activas de transporte, como las bicicletas eléctricas, eran mejores soluciones para reducir el tráfico y aliviar los problemas de salud relacionados con los estilos de vida sedentarios. Por eso cada vez aumenta la venta de otros automóviles que hacen moverse como los patinetes, longboard o las propias bicicletas.

Los estudios han determinado desde hace mucho tiempo que los automóviles están lejos de las formas más eficientes de transporte urbano. Mientras que los coches eléctricos son ciertamente una mejora ambiental sobre los vehículos a gas, no abordan el tema de la congestión y la inactividad. El estudio CREDS, que se llevó a cabo con el esfuerzo combinado de 13 instituciones académicas diferentes en el Reino Unido, incluso argumenta que los coches eléctricos conducirán finalmente a un aumento de ambos.

“Las personas quieren mejorar el planeta”

