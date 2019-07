Turismo y Retail, los sectores más avanzados en experiencia de usuario en España Comunicae

jueves, 18 de julio de 2019, 16:01 h (CET) El Digital Innovation Center anuncia el lanzamiento de su nuevo máster en UX, que será coordinado por 3 de los mejores profesionales en diseño de producto digital en España: Fran García de Habitant, Álvaro Martínez del BBVA y Jesús Latuff de Fintonic Las diferentes técnicas de UX o experiencia de usuario se han convertido en los últimos años en la panacea de las grandes empresas. Cada vez son más las compañías que deciden incorporar a sus plantillas expertos en UX, con el objetivo de mejorar la usabilidad y la rentabilidad de sus diferentes plataformas de venta, ya sea web, webapp o app. De hecho, según datos del Digital Innovation Center, el experto de UX es una de las 3 profesiones digitales más demandadas en España.

La necesidad de tener en plantilla expertos que sepan de experiencia de usuario ha ido calando en las diferentes compañías, sobre todo en las más importantes. En concreto, el sector del turismo y el ecommerce son los sectores que más y mejor tienen implementada la UX en sus diferentes plataformas de venta, seguidos del sector de la banca y seguros. Por el lado contrario está la administración que, hoy en día, apenas tiene desarrolladas este tipo de estrategias.

Y es que la experiencia de usuario está presente, en mayor o menor medida, en muchas de las grandes empresas con las que se relacionan los usuarios. A destacar especialmente los smartphones y sus apps, dispositivos en los cuales es más importante la UX. De hecho, según datos de Exevi, hasta el 45% del código de una aplicación está dedicado a su interfaz y más del 30% de los análisis, comparaciones y recomendaciones hacen referencia a la facilidad de uso. No es de extrañar, por tanto, que cada Euro invertido en UX, repercuta en 100€ de beneficio, tal y como indica Forrester.

“Antes se iba al banco y ahora lo llevamos en el bolsillo. Antes levantábamos la mano para pedir un taxi asegurándonos que llevábamos dinero, ahora pedimos un Uber o un Cabify y lo pagamos con el móvil. Todo está cambiando y hay un denominador común, el usuario y cómo se relaciona con la tecnología. Por eso, no es de extrañar que, poco a poco, sea algo que haya ido calando en las empresas. Además, se puede medir y todo lo que llevas a números o impacto es mucho más digerible para las capas directivas”,afirma Fran García, Head of UX en Habitant y coordinador del máster en UX del Digital Innovation Center.

El profesional de UX, al alza

Debido a la demanda de expertos en UX, cada vez son más los profesionales que deciden especializarse y buscarse un futuro como expertos en este tipo de técnicas digitales. Según datos del Centro Universitario de Diseño de Barcelona, 4 de cada 5 profesionales de UX trabajan en Madrid y Barcelona ya que la gran mayoría de startups, multinacionales, estudios y agencias se encuentran en estas dos Comunidades Autónomas. En lo que respecta salario, el sueldo medio de un experto en UI/UX puede ser de más de 40.000€ anuales, aunque como en muchos otros sectores, existe una importante brecha salarial, que en este caso es del 13%.

“La disciplina se está extendiendo, si bien los perfiles tradicionales especializados en UX procedían de tres ramas; tecnología, diseño y psicología, actualmente, antropólogos, arquitectos o periodistas, que se están incorporando al proceso. Por eso, una persona con múltiples conocimientos y con algunas habilidades como la empatía, la observación o la curiosidad sería un perfil adecuado”, afirma García.

Por esta razón, el Digital Innovation Center lanzará el próximo mes de septiembre un nuevo máster en UX y diseño de productos digitales, con el que se formará en la investigación y la estrategia, trabajando en profundidad el modelo de negocio y, finalmente, diseñando la interacción con el usuario. Además, el máster está coordinado por 3 de los mejores profesionales en diseño de producto digital en España: Fran García, Head of UX en Habitant; Álvaro Martínez, Lead designer en BBVA y Jesús Latuff, Head of UX/UI en Fintonic.

“El máster en UX del DIC es un programa que va mucho más allá de conocer un software de prototipado o diseño. Se trabajarán metodologías, dinámicas y habilidades con los que conocer las etapas fundamentales de la experiencia de usuario: analizar y estudiar al usuario, idear y prototipar, y finalmente testar. Pero además veremos cómo se trabaja en una startup o una gran empresa, entenderemos los procesos, estimaremos proyectos y aprenderemos cómo presentar nuestro trabajo a un comité directivo. A través de este programa formativo, y gracias a los mejores profesionales del sector (BBVA, FIntonic, Cabify etc.) estamos seguros de que prácticamente todos los estudiantes podrán optar a un puesto de trabajo cualificado”, sentencia García.

