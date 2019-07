La clave para unas vacaciones perfectas podría estar en el azafrán según Narval Pharma Comunicae

jueves, 18 de julio de 2019, 12:48 h (CET) Sonreír, remontar y disfrutar este verano puede ser fácil gracias al safranal, el principio activo proveniente del azafrán que contribuye a mejorar el ánimo, a la reducción de la fatiga y que estimula la libido, según los creadores de Afran, un complemento nutricional de Narval Pharma ¿A quién no le ha sucedido? Pasar meses soñando con esos días libres en verano, planificando el viaje perfecto y creando idílicas expectativas sobre lo que van a ser las vacaciones. Esperarlas es el ancla que mantiene a muchas personas, con frecuencia, firmes contra la rutina y el agotamiento de la semana laboral, de las obligaciones domésticas y profesionales. Pero esos días de asueto no están libres de retos.

No es difícil que la versión real de esa escapada veraniega se distancie bastante del viaje soñado en la sala del café y que fabulado incesantemente con los compañeros de trabajo. Las colas en el aeropuerto, los atascos para llegar a una playa atestada de gente, el calor o el pasar de compartir espacio unas pocas horas al día con pareja y familia, a hacerlo veinticuatro horas al día, son factores que generan fricción, estrés y pueden impedir disfrutar de las muchas cosas buenas que muchos llevan un año esperando.

De hecho, no es extraño que después de las vacaciones aumenten los casos de separaciones y divorcios, o empeore la convivencia familiar a la vuelta, factores a los que se une el clásico bajón emocional post vacacional, que convierte las oficinas en lugares un tanto lúgubres. Por ello es muy importante, no sólo establecer expectativas realistas sobre lo que van a ser esos días fuera, tratar de vivir el momento y enfocarse en lo positivo, sino aprovechar cualquier ayuda al alcance: a veces el mejor aliado para unas vacaciones más felices está donde menos se espera. Y Narval Pharma ha creado un suplemento nutricional, Afran, que puede convertirse en esa ayuda.

El poder del safranal

El conocimiento de los beneficios del safranal, el extracto del Azafrán (Crocus Sativus), no es una novedad. Antiguas civilizaciones, como asirios o egipcios, utilizaban esta planta para mejorar el estado de ánimo, e incluso Hipócrates, padre indiscutible de la medicina, estudió y documentó sus resultados y recomendaba el extracto con absoluta confianza. La ciencia moderna no ha hecho sino refrendar y documentar estos resultados, además de mejorar y optimizar su obtención.

En concreto, Narval Pharma incluye en uno de sus productos estrella, el mencionado Afran, 3mg de safranal de obtención biotecnológica no desnaturalizante, y completa la fórmula con magnesio y vitamina B6 para obtener un complemento nutricional con una precisa formulación diseñada para cuidarte de las siguientes maneras:

Las tres claves de Afran

Remontar

El safranal ayuda a mantener el equilibrio emocional

La vitamina B6 contribuye a la reducción del cansancio y fatiga

El magnesio contribuye a una normal función nerviosa

Disfrutar

El safranal estimula la libido

Ayuda a mantener el bienestar antes y durante el ciclo menstrual

Contribuye a mejorar la erección y el aumento del volumen de esperma

Sonreír

El Safranal ayuda a mantener el buen humor

La vitamina B6 contribuye a las normales funciones psicológicas

El magnesio favorece la relajación muscular

Vacaciones felices y vuelta con alegría

El safranal de Afran no solo puede ser una ayuda para disfrutar de todo lo bueno que espera en vacaciones, con 1 o 2 comprimidos antes de empezar el día de playa, de buen humor y relajados. Puede ser muy interesante continuar incluyéndolo en la rutina diaria para mejorar el estado de ánimo ante la vuelta al trabajo, evitar el tan temido bajón post-vacacional y empezar el nuevo curso mejor que nunca.

Afran se vende en farmacias, parafarmacias, herbolarios y también está disponible en la página web de Narval Pharma (www.narvalpharma.com). Es posible también contactar a través del Facebook de Afran o en el teléfono gratuito 900 10 22 58.

