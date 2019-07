El empeño de joyas, un método rápido y seguro para costear las vacaciones, apunta Pawnshop Comunicae

jueves, 18 de julio de 2019, 12:20 h (CET) El empeño de objetos de valor se dispara con la llegada del verano debido a que es una técnica rápida, segura y eficaz para hacer frente a los gastos de las vacaciones, según viene observando en los últimos años Pawnshop Para muchos, el empeño de artículos de alto valor, como las joyas, es una salida a un momento económico delicado o, simplemente, porque lo consideran como una buena opción para costear un viaje de disfrute en los meses de verano.

Así lo afirman desde Pawnshop, donde han notado un aumento de compraventa de relojes de segunda mano en Madrid, así como el empeño de estas y otras joyas para así estar más relajados durante el periodo vacacional desde el punto de vista económico.

No obstante, siempre hay que pararse a valorar las diferentes opciones que existen hoy en día en el mercado de empeños y seguir una serie de consejos para no equivocarse a la hora de acometer esta tarea.

Aunque es cierto que la actividad de los empeños estaba en un nivel superior hace unos años, cuando la adjudicación de créditos era mucho menor, en la actualidad se observa un considerable crecimiento justo en las épocas de vacaciones, como la de verano.

Atraídos porque se trata de una opción muy flexible, ya que, a diferencia de la venta, permite al propietario obtener liquidez rápidamente, en poco más de cinco minutos desde que llega al local, con la posibilidad de recuperarlo a posteriori.

Cómo empeñar una joya

El procedimiento de empeño es muy sencillo: el cliente debe acercarse a una casa de empeños con el objeto, donde lo tasarán y ofrecerán una cantidad a modo de préstamo por él, dejándolo a cambio como depósito en este establecimiento.

Cada mes, el propietario del objeto tendrá que abonar una cuota a modo de interés hasta que quiera recuperar lo que le pertenece por el mismo valor que se tasó en su momento.

Podría considerarse como que se deja ese objeto como una especie de aval, como el que exigen en las entidades bancarias con las nóminas o garantías, sin ningún riesgo crediticio.

Una de las firmas de más prestigio en cuestiones de compraventa y empeños de objetos de valor es Pawnshop, que ofrece un servicio cercano, serio y profesional, en el que la seguridad es una de sus señas de identidad para garantizar en todo momento la tranquilidad del cliente, que tendrá constancia de que se le dará el valor más alto posible por la joya.

