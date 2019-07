Huawei presenta su visión del futuro digital basado en la innovación Tony Jin Yong, CEO de Huawei España, resalta el valor de la innovación en los servicios como habilitador de la transformación digital, durante su participación en el DigitalES Summit 2019 Redacción Siglo XXI

jueves, 18 de julio de 2019, 11:47 h (CET) Por segundo año consecutivo, Huawei ha sido patrocinador Platinum del DigitalES Summit, organizado por la patronal del sector, asociación DigitalES, de la que la compañía es miembro, durante los días 16 y 17 de julio de 2019. Enmarcado en el congreso, se ha celebrado la mesa redonda “El mundo de mañana”, en la que ha participado Tony Jin Yong, CEO de Huawei España.



El directivo ha expuesto la visión de la compañía acerca de la transformación digital y de los requerimientos necesarios para el desarrollo de una sociedad inteligente. De cara al futuro, Huawei plantea que todo debe estar conectado, debe sentir y debe ser inteligente.



Siguiendo esta línea, Tony Jin Yong ha explicado: “La tecnología 5G será el habilitador de todas las tecnologías del futuro. Es importante que toda la industria ponga en valor la inversión en I+D y la colaboración, tal como lo ha hecho Huawei hasta ahora, en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Debemos impulsar la innovación en tecnologías Cloud, Inteligencia Artificial y Conectividad, ya que éstas serán los cimientos de la sociedad inteligente, permitiendo cerrar la brecha entre el mundo digital y el analógico, y ofrecer novedosos servicios a los usuarios”.



Durante el encuentro, se ha debatido acerca del despliegue de redes 5G en España, destacando la participación de Huawei como proveedor y colaborador en este cometido. La compañía ha contribuido a que España lidere la cobertura de fibra óptica en Europa, y es preciso que aproveche al máximo esta situación para liderar también la trasformación digital del continente.



El 5G revolucionará todas las industrias verticales, ofreciendo agilidad y movilidad como nunca antes. En este sentido, las start-ups tienen un papel fundamental, ya que incorporan estas características en su core. Huawei es un socio estratégico, para proveer a la industria en España de tecnología Cloud, Inteligencia Artificial y redes de banda ancha, a través de sus 3 unidades de negocio.



