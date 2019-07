Entrevista a Miriam Luna, pianista y cantante

Miriam Luna ama la música. Desde pequeña supo que su destino vital sería tocar el piano y cantar. Tiene una excepcional voz que llega a lo más profundo de cada uno de los que van a sus conciertos. Hace diez años que vive profesionalmente de la música, debidamente preparada, primero en la Escola de Música de Sant Andreu y después en el Conservatorio de Barcelona. Ha tocado en Europa, Asia y Australia, y vive a caballo entre su ciudad natal Barcelona y Viena, la capital de la música. Ha actuado en teatros míticos, tanto en Barcelona como en Viena. En la capital austríaca la conocieron tocando y cantando en el emblemático castillo de Schönbrunn, donde nació el emperador Francisco José, casado con Sissi, que vivió en ese fastuoso castillo sus épocas más desgraciadas, también, en Schönbrunn, inicio Mozart sus conciertos a la temprana edad de seis años. En este castillo, considerado el Versalles de Austria, actualmente se celebran conciertos, y es cita obligada para turistas que llegan a Viena deseosos de conocer la histórica ciudad.



Miriam llegó de esta forma a la capital vienesa y, ahora, en Barcelona, está presentado su primer disco, “Piano &Soul”. Este disco no llegó antes porque en la vida, también en la de Miriam, todo tiene su recorrido. En esta entrevista explica cómo comparte su vida con el arte, la cultura y muy especialmente con su piano y su voz. Escúchenla.



¿En qué momento decide estudiar música?

Mi padre es músico y tenía claro que yo, des de pequeña, entrara a formar parte de este mundo. Estudié ballet clásico y a los cinco años ya estaba estudiando sensibilización en la escuela de música de Sant Andreu, reconocida por el tema de Joan Chamorro. Aquí empecé a estudiar Armonía, Solfeo, Canto Coral, todas aquellas asignaturas que comprenden los estudios musicales. Después pasé al Conservatorio de Música de Barcelona.



¿La música forma parte de su vida?

Si, en casa siempre se escuchaba música, mi padre también me llevaba a sus ensayos, este es un recuerdo que tengo de mi niñez, ya entonces la música me inspiraba mucho. La idea de tocar el piano era porque así podría cantar, acompañar a mi padre y hacer música juntos. A los 12 años entré en el Conservatorio de Barcelona a estudiar piano, fue una prueba muy dura, de 250 aspirantes tan sólo entramos cinco. Cuando ya estaba en tercer curso del grado medio comencé a estudiar canto clásico



¿Cuáles son las aptitudes necesarias para cantar?

Hay que sentir la música y tener también afinación. A mí me ayudó mucho el haber estudiado anteriormente canto coral y solfeo además de todas las asignaturas troncales de música. Sabía que también podía empezar en el camino del canto, empecé a cantar en algunas bandas y me sentía muy cómoda cantando.



¿Qué camino ha recorrido hasta llegar a la grabación de “Piano&Soul”, su primer disco?

Profesionalmente me dedico al mundo de la música desde hace diez años. En mis inicios lo compaginaba dando clases, porque también soy maestra, pero hace años que dejé todo por la música y me dedico a ella profesionalmente. En la vida todo tiene una evolución, he formado parte de diferentes grupos musicales, diferentes bandas, diferentes estilos, hasta que ha llegado el momento en que quise tocar y cantar sola en el escenario. Llenarlo y llegar a mi público transmitiendo emociones tocando el piano y con mi voz. El disco ha llegado más tarde, se ha tenido que ir cociendo, empecé a dar conciertos sola, piano y voz, y fue una sensación muy especial porque con mi voz y mi piano me he dado cuenta qué he hecho sentir a las personas que han venido a mis conciertos, hay personas que me han dado las gracias por haber dado luz a su alma y a su vida, eso es importante para mí y lo agradezco mucho. Es a partir de la reacción del público que decido hacer este disco, para que los que vienen a las actuaciones también puedan llevarse mi música a su casa para escucharla en el momento que deseen.



¿Es “Piano & Soul” una muestra de los diferentes estilos musicales por los que ha transcurrido su carrera?

Para mí la música es universal, como artista me lo pasé bien pudiendo hacer un viaje por diferentes estilos que me inspiran. Por eso en este disco he querido hacer un collage de diferentes estilos en los que disfruto tocando, y poder ofrecer diferentes pinceladas, de estilos con los que mi público puede viajar, pasando desde el jazz al swing, a la”chanson”, al bolero, al pop. Transformo y hago mi interpretación en temas conocidos a los que imprimo mi toque personal, creo que es muy interesante poder ofrecer todas estas posibilidades de hacer un viaje a través de la música.



En este viaje hace un homenaje a grandes de la música como Nina Simone, Norah Jones, Tom Jobim, Stevie Wonder, Michael Jackson, Edith Piaff, Elton John, Frank Sinatra y otros

Tengo que agradecer a estos grandes artistas la inspiración que me han dado, son unos grandes referentes que me han influenciado en mi carrera musical y en mi formación como artista escuchando sus obras. Ahora he tenido la oportunidad de hacer un homenaje, con mi interpretación y autenticidad, a estas obras que me han inspirado.”Isn’t the Lovely”, tema de Stevie Wonder, es la canción que identifica el disco, escogí este tema por sus connotaciones positivas, las cosas positivas que tenemos son las que hay que valorar más.



¿En qué lugares ha actuado?

He estado en diferentes lugares de Europa y también he cantado y tocado en Australia y Singapur, se abrieron otras puertas pero tuve que volver a Barcelona y me fue imposible continuar. Tengo la sensación que volveré y podré hacer más conciertos, tanto en Singapur como en el resto de Asia. No me pongo barreras, estoy abierta a ofrecer mi música al mundo porque cuantas más personas me conozcan, mejor, quiero compartir mi pasión por la música para poder intercambiar las emociones que produce en el ser humano, es lo que más me llena y me da vida. No me cierro tampoco a dar más conciertos por Europa, donde he dado muchos, quiero cantar y tocar por todo el mundo.



¿El público, al ser distinto, responde de manera diferente según el lugar del concierto?

Cuando actúa el artista, independientemente de las emociones que exprese ese día, tiembla y se transporta, y cuando se transporta es para trasmitir todas sus emociones al público. Cada actuación es distinta porque no me gusta repetirme ni copiar nada, soy auténtica en el momento de actuar, la música tiene esta magia de poderte transportar haya sucedido lo que haya sucedido ese día, te sientas como te sientas, todo se olvida, porque vives lo que la música te está contagiando en aquel momento. No hay diferencias entre el público, sea de España, Asia o cualquier otro lugar, todo estriba en tocar la fibra emocional y la sensibilidad de cada uno, por eso creo que no hay culturas, ni nacionalidades, ni barreras.



¿Su padre ha sido su maestro?

Si, y no sólo en la música, también en la vida, en saber cómo afrontar cada día y en saber quién soy también, me ha influenciado mucho con la música, pero tanto él como mi madre son los creadores de la persona que soy, me han inspirado, me han apoyado y son los pilares de la persona en la que me he convertido, la artista que he llegado a ser, les estoy muy agradecida.



Su vertiente solidaria le hizo apoyar la Conferencia contra el cambio climático celebrada en Copenhague escribiendo una canción para este evento.

Escribí la letra, especialmente pensando en el cambio climático, para hacer reflexionar a todas las personas en que cada pequeño acto que hagamos en nuestra vida es un impacto ambiental y un beneficio para toda la sociedad. La canción hacía referencia a una revolución verde y di el ejemplo saliendo de Barcelona en bicicleta hasta llegar a Copenhague, y al pasar por cada embajada cantaba la canción que había escrito y recogía firmas para demostrar que es posible viajar alrededor del mundo usando nuestra capacidad física y utilizando el transporte público. Hay quien coge el coche tan sólo para ir a comprar el pan, y no es preciso, podemos prescindir completamente del coche para conseguir sociedades limpias, verdes, podemos andar un poco o usar otros medios de locomoción que no contaminen. Pude hacer este viaje en bicicleta porque anteriormente yo había competido en ciclismo profesionalmente y tenía y tengo la capacidad física para hacerlo. Antes de dedicarme a la música mi idea era dedicarme al deporte profesionalmente, fui campeona de España de “mountan bike”, fueron los años en que compagine mis estudios en el Conservatorio con la práctica del deporte, tuve una adolescencia muy activa.



¿Todos podemos aportar nuestro grano de arena en la lucha contra el cambio climático?

Todas las acciones que hagamos en la lucha contra el cambio climático son importantes y valiosas. Yo tuve la oportunidad de demostrarlo con el impacto del trayecto Barcelona/Copenhague en bicicleta, estoy contenta de ello y de haber dado este mensaje a miles de personas a través de las redes sociales. Pero todos, cada día, podemos hacer pequeñas acciones que unidas producen un gran impacto, si comenzamos reciclando dos botellas de plástico y esta acción se repite miles de veces en miles de lugares podremos conseguir ese cuidado y respeto que necesita la naturaleza. Está todo en nuestras manos.



¿Dónde vive?

Me considero del mundo, ahora tengo casa en Viena y en Barcelona, paso temporadas en ambas ciudades. He tenido muchos conciertos en Viena y otros en Barcelona, se dio que he tenido muchos conciertos en Viena y he estado más tiempo en aquella ciudad, pero compagino las dos ciudades, cojo dos vuelos por semana, tengo un pie en Viena y otro en Barcelona. Y mi disposición está abierta a poder seguir viajando y ofrecer mi música en otras ciudades.



¿Cómo llega a Viena?

El año 2012 estaba actuando en Barcelona y me contrataron para ir a actuar en Viena, en el castillo de Schönbrunn, uno de los lugares más reconocidos de la ciudad y en el que se han realizado diversos recitales de Mozart. Para mí, llegar a Viena y actuar en este lugar emblemático fue todo un inicio de película. A partir de aquel primer concierto hice contactos que me llevaron a hacer más conciertos hasta que en el año 2016 ya, de forma muy regular, tenia recitales todas las semanas, es entonces cuando decido tener una vivienda en Viena, es mi espacio cada vez que viajo allí. Si no tengo conciertos no padezco porque estoy en casa y tengo un espacio para trabajar, me pasa lo mismo cuando estoy en Barcelona. Durante medio año compaginé los conciertos, cada semana, en las dos ciudades. Finalmente, me mude a Viena que era donde tenía más conciertos, pero todos los meses viajo a Barcelona ya que mi opción es no dejar nunca de dar conciertos en Barcelona y en Viena.



¿Es difícil vivir de la música?

Si, no ha sido nada fácil para mí, nada de lo que he conseguido ha sido debido a la suerte, ha sido el trabajo, la dedicación y el esfuerzo lo que me ha llevado a donde estoy. Soy afortunada y lo quiero dar todo por la música aunque no tenga ningún tipo de seguridad laboral. Cuando crees en ti, en tus posibilidades, en tu capacidad y estás segura de lo que quieres más tarde o más temprano lo consigues, porque todos los días estás trabajando con esta visión y con esta misión. Creo en mi profesión y en mi música por el trabajo que he hecho, por el que estoy haciendo y por la pasión y ganas que le pongo.



¿Cuándo presentará en Barcelona “Piano&Soul”?

Aún no tenemos las fechas cerradas porque también estoy pendiente de las fechas de Viena. Está previsto que sea en otoño. Tengo ganas de dar a conocer mi música para que llegue al gran público y pueda experimentar lo mismo que yo siento cuando actúo.



¿Cómo espectadora a qué conciertos acude?

Me interesan todos los estilos, puedo ir al Gran Teatro del Liceu o a la ópera de Viena lo mismo que voy a un festival de jazz o a ver a Eric Clapton, a Norah Jones. Para mi todos los artistas son inspiración y de todos aprendes, disfruto con todos los artistas que sientan la música, que transmitan un mensaje y que tengan unos valores que comunicar al público. Hay artistas muy profesionales pero carecen de estas cualidades, a mi me interesa el que conecta y da unos mensajes y transmite unos valores.



En Viena el abanico de conciertos es amplio, y en algunos casos incluso interesantes conciertos gratuitos.

Sí, hay festivales importantes que son gratuitos, el otro día el grupo Cube Forti, dió un concierto abierto para todo el mundo, fue algo único. Se celebran conciertos gratuitos, como el Donauinselfest, (Festival de la Isla del Danubio), abierto para todo el mundo, es el festival de música más grande de Europa. También, de manera totalmente gratuita, se pueden escuchar bandas de todos los estilos, y existen posibilidades de ver grandes artistas a un precio muy asequible, como, por ejemplo acudir a una actuación de Stevie Wonder donde, a pesar de no ser gratuito, se agotan las entradas. Hay muchos festivales abiertos, y los niños en casa viven el mundo cultural con naturalidad, en Viena, en Austria en general, valoran todo esto porque han nacido en esa cultura y lo han vivido en casa de una forma natural.