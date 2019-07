EAE lanza un nuevo máster en Metodologías Ágiles para los project manager del futuro Comunicae

miércoles, 17 de julio de 2019, 17:36 h (CET) El Máster en Metodologías Ágiles y Desarrollo prepara para Certificaciones como Scrum Master o Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) EAE Business School (www.eae.es) ha incorporado a su portafolio el Máster en Metodologías Ágiles y Desarrollo de producto, una exigencia en el tejido empresarial y una necesidad competitiva para los project managers del siglo XXI. El máster profundiza en el desarrollo ágil de nuevos productos mediante equipos de alto rendimiento orientado a la innovación, independientemente del sector o mercado.

El máster incluye gamificación, así como el estudio o análisis de casos como metodología clave para comprender la dinámica ágil en entornos empresariales veraces, los mismos de los que proceden los asistentes al máster. Unos conocimientos que permiten desempeñar roles como director de Innovación, responsable de Desarrollo de Nuevo Producto, Director de Proyectos (PMO), Project Sponsor, Project Manager, Product Owner, Scrum Master, Agile Coach, Kanban Lead, Analista de negocio o responsable de innovación de producto.

Preparación para las certificaciones del European Scrum

EAE Business School es Registered Education Provider (REP) del Project Management Institute (PMI), que garantiza la calidad de la formación de postgrado en materia de Dirección de Proyectos. En paralelo, EAE está preparando su adhesión al programa GAC (Global Accredited Center) de PMI, lo que la convertirá en la segunda institución académica en España en ostentar dicho sello de calidad.

En este sentido, uno de los valores añadidos del programa es la preparación para obtener certificaciones como la Scrum Master (European Scrum) y la Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) del Project Management Institute. Además, los alumnos del máster se inscriben como miembros del PMI y EUROPEANSCRUM en calidad de Student Members, lo que les da acceso a recursos didácticos de alta calidad o simuladores de examen basados en pruebas recientes, entre otros beneficios.

El programa incorpora software especializado para la simulación o modelización de áreas o procesos vinculados con la Dirección Ágil de Proyectos. EAE ofrece licencias oficiales educativas a todos sus alumnos de las siguientes aplicaciones informáticas clave: Microsoft Project, Microsoft Project Server, Microsoft Project Sharepoint, Microsoft Power BI, Microsoft Dynamics JIRA y ASANA

La apuesta por aplicaciones claves en el agile permite dedicar una parte importante a los entornos multiproyecto, profundizando en aspectos esenciales como Dirección Estratégica, BRM (Benefits Realization Management), PMO, Escalado Ágil o Modelos de Madurez, entre otros.

Estructura del programa

El máster tiene 70 créditos que se estructuran en los módulos de Introducción, que incluye Marco de Referencia y empresa NPD (New Product Development), Open Innovation & lean start-up, Design THinking; Liderazgo Ágil, con las materias de Agile ledership & management, Contratación ágil & business anlysis; Technologies & tools, con Escalado ágil, Agile PMO y modelos de madurez, Agile technologies & tools y certificaciones; los Minors y el Proyecto Fin de Máster.

El director del máster es, en el Campus de Barcelona, Marc Bara, Managing Partner en Think It Project; Certificado PMP por el Project Management Institute (PMI); Doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones e Ingeniero de Telecomunicaciones por la UPC. En el campus de Madrid, el director es Iván Zamarrón, socio Director de Co.Ingenia, project manager professional (PMP) por el Project Management Institute (PMI), Executive MBA por EAE Business School e Ingeniero de Caminos por la UPM.

El expertis en Project management de EAE está avalado por rankings como el QS Global Masters 2018, con la presencia del máster en Project Management en el Top 90 mundial; y en el Top 35 europeo de mejores masters de Project Management del ranking Eduniversal Best Masters Ranking Worldwide 2018-2019.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.