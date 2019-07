El alquiler de andamios, al alza en el sector de la construcción por sus ventajas, según Alufase Comunicae

miércoles, 17 de julio de 2019, 17:00 h (CET) Alufase apunta a la versatilidad, la rentabilidad económica y la seguridad como algunos de los motivos por los que el hábito de alquilar andamios se ha convertido en el método principal para hacerse con uno de ellos Los tiempos en que parecía que la única opción para hacerse con un andamio era mediante su compra ya han pasado; hoy en día, la mayor parte de los interesados en un andamio valoran más su alquiler por las numerosas ventajas que esta modalidad ofrece.

El scaffolding rental Houston se ha convertido en una de las opciones preferidas por aquellas empresas o particulares que necesitan realizar trabajos en altura con las mejores medidas de seguridad adaptadas a la normativa vigente.

La adaptabilidad es una de las razones a las que más aluden los interesados en un andamio de alquiler para recurrir a esta modalidad, ya que, en caso de comprar uno, sus funciones estarían limitadas dadas sus características.

La rentabilidad económica es otro de los puntos destacados por parte de quienes dan uso a los andamios, ya que, según diversos estudios elaborados por Alufase, existen diversos condicionantes en los que el alquiler sale mucho más rentable que la compra de un andamio, teniendo en cuenta su uso, sus características o el sector de la empresa, entre muchos otros parámetros.

Además, al contar con profesionales que pueden apoyar las tareas de montaje y desmontaje en caso de que el usuario carezca de los conocimientos para ello, la seguridad será un denominador común en todo proceso de alquiler de andamios.

Los modelos más sofisticados de andamios están presentes en el mercado también en la modalidad de alquiler, para ofrecer sus ventajas a los clientes que lo requieran.

El perfil del cliente que demanda un alquiler de andamios

El perfil del cliente que más suele recurrir al alquiler de andamios es el siguiente:

Un particular que busque realizar un trabajo doméstico puntual.

Una empresa de construcción cuya labor profesional es muy variada, de ahí que no les salga rentable la compra de un andamio.

Aquellos clientes que no deseen tener diversos tipos de estructuras destinadas al trabajo en altura que puedan ocupar demasiado espacio en sus almacenes. Alufase es una compañía de referencia mundial como proveedor de andamios y plataformas para desempeñar trabajos de altura, con una amplia trayectoria en este sector y presencia en numerosos puntos del mundo, como Europa, Latinoamérica o Estados Unidos.

