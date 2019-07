Las energías renovables impulsan la concienciación ecológica en Gran Via Business & Meeting Center Comunicae

miércoles, 17 de julio de 2019, 12:48 h (CET) Este workspace adapta todas sus instalaciones a las energías 100% limpias para contribuir al medio ambiente El calentamiento global es una de las mayores preocupaciones que afectan a la población global en la actualidad. El aumento de las temperaturas es un hecho y, concretamente para el año 2050, se estima que el 77% de las grandes ciudades del mundo tendrán unas condiciones semejantes a otras ciudades más cercanas a los trópicos, según un informe publicado este miércoles por la revista estadounidense Plos One.

Con esta perspectiva, en Gran Via Business & Meeting Center han querido llevar adelante una nueva iniciativa particular a favor de la lucha contra la huella de carbono que pueden generar los workspaces. Hasta ahora se había querido compensar el uso de electricidad con la gran abundancia de luz natural en todas sus oficinas pero, a partir de ahora, la sostenibilidad será mayor. Todo gracias al cambio de proveedor por AEQ, que suministra energía con origen 100% renovable.

“En Gran Via BC creemos que es responsabilidad de todas las empresas el poder garantizar el futuro de nuestro entorno”, ha señalado la Center Manager de este workspace, Susana de la Rubia, acerca del esfuerzo común que se ha de hacer para crear un sistema sostenible, no sólo en los hogares sino también en las zonas de trabajo.

Un proyecto que ha servido para que este centro de negocios de Barcelona transmita el valor de la energía limpia no sólo dentro de sus instalaciones, sino a todas aquellas personas que trabajan desde sus espacios o realicen visitas puntuales: “Con nuestro cambio queremos inspirar a todos los que podamos a que hagan lo mismo, para que contribuyan con sus propias iniciativas a tener el medio ambiente bajo control”, añade De la Rubia.

El disponer de energías renovables es además un modo de crear un espacio con un mejor ambiente de trabajo para los usuarios de un workspace, ya que son conscientes de estar consumiendo energías limpias en todo momento.

“En verano, son muchas las personas que se preocupan por el incremento del consumo eléctrico y la contaminación que genera en la ciudad, algo que hemos conseguido cambiar con un pequeño gesto”, destaca la Center Manager de las opiniones que ha podido obtener de los usuarios del centro una vez aplicado el cambio de proveedor.

Este nuevo modo de pensar en la oficina del futuro, aplicando la concienciación ecológica por parte de Gran Via BC, ha conseguido que cualquier workspace pueda ‘ser verde’ y tener una actitud positiva hacia la sostenibilidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.