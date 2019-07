El mercado de fichajes de los equipos de la Liga Santander La incorporación que más ha ilusionado a los aficionados del Valencia ha sido la del delantero uruguayo Maxi Gómez Nacho Moreno

miércoles, 17 de julio de 2019, 12:06 h (CET) Una vez finalizada la temporada 2018/2019, las direcciones deportivas de los equipos de la Primera división españolan comienzan a moverse en búsqueda de fichajes para confeccionar las plantillas de cara a la 2019/2020. Estamos a mediados del mes de julio y hay muchos equipos que se han dado prisa a la hora de hacer contrataciones y dar bajas. Otros, en cambio, no han conseguido los objetivos marcados y apurarán sus opciones en el mercado de fichajes, que se cierra el día uno de septiembre.



Fútbol Club Barcelona

El conjunto de Valverde apuntaba muy alto la temporada pasada pero únicamente logró conseguir el título de Liga, por lo que los fichajes no se han hecho esperar. Hasta el momento, el fichaje estrella de los azulgranas de cara el próximo año ha sido el del delantero francés Antoine Griezzman por 120 millones. El exjugador del Atlético de Madrid llegó a la ciudad condal la pasada semana cargado de ilusión. La otra gran incorporación del Barça ha sido la del joven centrocampista holandés Frenkie De Jong, que llega procedente del Ajax a cambio de 80 millones de euros.



A pesar de que el Barcelona ya ha invertido más de 200 millones de euros en traspasos, las informaciones apuntan a que desde la directiva culé tienen el objetivo del retorno de Neymar, que quiere salir del Paris Saint Germain. Las fuentes aseguran que el Barcelona ya habría ofrecido una cifra millonaria y jugadores para poder satisfacer las exigencias del jeque Nasser Al-Khelaïfi.



Real Madrid

Florentino Pérez ha respondido a golpe de talonario a la mala temporada realizada por el conjunto madridista y, hasta el momento, ya ha desembolsado 300 millones de euros en los fichajes de Hazard, Jovic, Mendy, Rodrygo y Eder Militao.



Por ahora están tranquilos en el apartado de incorporaciones en el club madridista, pero tienen "overbooking" en cuanto a salidas. Todo el mundo habla de Gareth Bale como el próximo en salir, a pesar de que su representante insiste en que únicamente son rumores infundados.



Atlético de Madrid

Hasta el momento, el Atlético de Madrid tiene el récord de haber pagado más por un traspaso. João Félix vestirá las próximas cinco temporadas de rojiblanco previo pago de 126 millones de euros al Benfica portugués.



El otro gran fichaje del conjunto colchonero procede del eterno rival, y es que el mediocentro ex del Real Madrid Marcos Llorente ha firmado por el Atlético a cambio de 40 millones de euros.



Valencia Club de Fútbol

El flamante campeón de la última edición de la Copa del Rey ya ha hecho sus primeros movimientos en el mercado de fichajes. El equipo dirigido por Marcelino García Toral se ha reforzado con Maxi Gómez, Cillesen, Cheryshev (la temporada pasada estaba cedido), Manu Vallejo, Salva Ruiz, Jorge Sáenz y Jason.



Hasta el momento, la incorporación que más ha ilusionado a los aficionados ha sido la del delantero uruguayo ex del Celta Maxi Gómez, que se incorporará a los entrenamientos cuando concluyan sus vacaciones.



Conscientes de que aún faltan varias posiciones por completar, desde la dirección deportiva valencianista se están buscando nuevas altas. En el terreno de posibles bajas, únicamente Rodrigo puede ser el único en abandonar la entidad "ché" en este mercado. El jugador está feliz en la ciudad y quiere seguir, pero una oferta de alrededor de los 70 millones de un club "top" de Europa podría hacerle cambiar de aires.



Sevilla Fútbol Club

El principal movimiento del conjunto hispalense en este mercado ha sido en los despachos, y es que Monchi vuelve a encargarse de gestionar la dirección deportiva de los sevillistas, lo que ha sido celebrado por la afición como un fichaje más.



Hasta el momento, el club andaluz ha invertido 123 millones de euros en los fichajes de Koundé, Ocampos, Diego Carlos, Dabbur, Joan Jordán, Luuk de Jong, Óliver Torres, Wöber y Fernando.

