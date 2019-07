Cinco medidas de seguridad para evitar robos en casa durante el verano

Las vacaciones de verano están cada vez más cerca, con ellas, la inseguridad de todas las personas que dejan sus casas durante unos días, deseando que terceras personas no aprovechen este tiempo para entrar y llevarse objetos de valor.



Por este motivo, queremos ofreceros 5 medidas para evitar los robos en casas durante el verano, como comprar cajas fuertes.



¿Qué medidas pueden ayudarte a proteger tu hogar durante las vacaciones?



1) Uno de los consejos que más gente lleva a cabo es el de cerrar puertas, ventanas y persianas, aunque no del todo. Así, parecerá que aún hay gente dentro y los ladrones se lo pensarán dos veces antes de escoger tu casa como objetivo.

Es importante también no dejar señales visibles de que tu casa no está habitada durante estos días. A modo de consejo, no desconectes el timbre, ya que es una señal clara de que no hay nadie en casa.



2) Si tienes objetos de valor que quieres proteger, entonces quizá sea un buen momento para replantearte si comprar una caja fuerte para mantener estos artículos a salvo. La principal ventaja de estos objetos es que son muy difíciles de abrir, así que, aunque entren ladrones en tu domicilio, no podrán hacerse con el botín y lo tendrás sano y salvo cuando llegues de nuevo a casa. En Arcas Gruber son especialistas en todo lo relativo a la seguridad.



3) Tus vecinos son las personas más allegadas durante tu vida diaria. No olvides avisarlos para que estén atentos por si escuchan algún ruido sospechoso, así, podrán llamar a la policía y avisarte. Ellos te ayudarán durante tus vacaciones, pero no olvides ayudarles tú a ellos durante las suyas.



4) Si entre tus vecinos hay una persona de confianza o un familiar vive cerca de ti, déjale las llaves de tu domicilio para que realice visitas periódicas y recoja el correo. Un buzón lleno es una pista muy clara de que tu casa estará desprotegida durante algunos días.



5) Intenta dejar la mínima cantidad de dinero y objetos de valor en casa y, si no hay más remedio, utiliza un lugar escondido y seguro para mantenerlos a salvo, como una caja fuerte.



Durante los días anteriores al viaje, haz una pequeña lista con todos estos artículos (joyas, ordenadores, herencias familiares, documentos, etc.) y no olvides sus números de serie en caso de tenerlos para que sea más fácil poder recuperarlos si sufres un robo.



Según datos del Ministerio del Interior, en los últimos años se han producido más de 200.000 robos en domicilios durante esta época, por lo que cualquier precaución es poca. La parte positiva es que los expertos en robos han indicado que este acto delictivo es uno de los más fáciles de prevenir, lo único que se necesita es ser consciente de que estas personas tomarán riesgos y de si les merece la pena asumirlos para conseguir su botín. Con estas medidas de seguridad estarás totalmente protegido y reducirás al mínimo las probabilidades de que esto suceda.