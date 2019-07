Los mejores tenistas de la historia de Wimbledon ​Son muchos los tenistas que han destacado en este grande, aunque la historia reciente de Wimbledon ha estado ligado a un nombre propio, el del serbio Novak Djokovic Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 17 de julio de 2019, 10:40 h (CET)

Wimbledon es la gran cita anual de la hierba. Cada año se dan cita en este lujoso barrio londinense los mejores tenistas del planeta para competir por la hegemonía sobre esta superficie tan peculiar en la que la técnica suele predominar sobre el físico. Los principales portales de apuestas como Betway ponen mucha atención en esta cita que genera una gran expectación a nivel mundial.



Son muchos los tenistas que han destacado en este grande, aunque la historia reciente de Wimbledon ha estado ligado a un nombre propio, el del serbio Novak Djokovic, que ha ganado cuatro de los últimos ocho torneos. En los otros dos se impusieron Andy Murray y Roger Federer, con dos victorias para cada uno de ellos. Aunque si echamos la vista más atrás, el gran protagonista del siglo XXI ha sido el suizo, que con ocho victorias es el más laureado en este torneo que se juega durante las dos primeras semanas de julio. Los títulos de Rafa Nadal sobre la hierba de Londres datan de 2008 y 2010.



Federer es el tenista que más finales ha disputado en Wimbledon, un total de once hasta 2018, de las que únicamente ha perdido en tres de ellas. El suizo cogió el testigo de Pete Sampras, que hasta su aparición había protagonizado los mayores éxitos en este Grand Slam tras ganar las siete finales que disputó. Boris Becket también llegó en siete ocasiones a la última ronda, pero solo fue capaz de ganar tres de estas partidas; mientras que el sueco Björn Borg ganó cinco de las seis finales que disputó. El estadounidense Jimmy Connors, de finales de los 70 y principio de los 80, alcanzó seis finales, mientras que su compatriota Jhon McEnroe disputó cinco. Las mismas que Rafa Nadal y Djokovic.



En el cuadro femenino, una de las grandes protagonistas de la historia de Wimbledon sigue en activo y es Serena Williams, que ha alcanzado en la edición de 2019 su undécima final en esta competición. Con el mismo número está la norteamericana de origen checo Martina Navratilova, que también disputó once partidos. Sin embargo, ninguna de ellas dos tiene el récord de finales disputadas en Londres. Éste lo ostenta la británica Bingley Hillyard, que a finales del siglo XIX reinó en Wimbledon en seis ocasiones y se quedó a las puertas en otras siete. Con trece, es la tenista que más finales de este torneo ha disputado.



En una época más reciente, destaca la alemana Steffi Graff, que alcanzó en nueve ocasiones la última ronda del torneo, de las cuales fue capaz de ganar siete. Venus Williams suma ocho partidos de este nivel. A excepción de la clasificación este año por parte de Serena y otras apariciones suyas durante la última década, la historia más reciente del tenis femenino de Wimbledon ha sido escritas por muchas jugadoras, lo que demuestra la enorme igualdad que vive este deporte actualmente. Cinco ganadoras diferentes entre 2013 y 2018 es un buen ejemplo de una igualdad que se aprecia también en los otros Grand Slams del circuito.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.