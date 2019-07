La agresión del régimen iraní aumenta los costos de transporte Estados Unidos está utilizando sanciones para presionar al régimen para que elimine permanentemente su programa de armas nucleares y detenga su financiación del terrorismo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 17 de julio de 2019, 09:55 h (CET) El régimen iraní es responsable de varios ataques recientes en tanqueros petroleros en el golfo Pérsico, como el atacado el 13 de junio, propiedad de Noruega.



Los ataques del régimen iraní contra petroleros en el golfo Pérsico están aumentando los costes de transporte marítimo y poniendo vidas en peligro, a la vez que demuestran el uso de la violencia y la extorsión por parte del régimen para buscar influencia en la comunidad internacional.



En un reciente tuit, el secretario de Estado Mike Pompeo condenó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán por su intento de hostigar a un barco británico cerca del estrecho de Ormuz y dijo que Estados Unidos trabajará con sus aliados para garantizar la seguridad marítima y el comercio mundial.



Tuit: Secretario Pompeo @SecPompeo (en inglés) Estados Unidos condena los intentos del IRGC y su armada de intentar hostigar a un buque del Reino Unido cerca del estrecho de Ormuz. Felicitamos a la Armada Real (Británica) por asegurar la libertad de navegación y continuaremos trabajando con nuestros aliados para asegurar que el régimen iraní no perturbe la seguridad marítima y el comercio mundial.



El representante especial de Estados Unidos para Asuntos de Irán Brian Hook dijo a la prensa que los ataques a varios tanqueros cerca del estrecho de Ormuz en el Golfo muestran que el régimen iraní continúa su agresión a costa del comercio internacional.



“Sabemos que las tarifas de los seguros marítimos han subido debido a los ataques marítimos de Irán”, dijo Hook a los periodistas durante una conferencia de prensa el 28 de junio en Londres. “Irán, durante 40 años, ha prosperado aterrorizando a la gente, y a menudo funciona, y aumenta las tensiones hasta que se suaviza la presión.”



Bloomberg informó el 24 de junio que el costo combinado de asegurar los buques cisterna y de carga en la región se ha multiplicado por diez a casi 500.000 dólares. El costo de asegurar un buque de 75 millones de dólares, según el informe, aumentó de 30.000 dólares a principios de este año a más de 200.000 dólares.



Estados Unidos está utilizando sanciones para presionar al régimen para que elimine permanentemente su programa de armas nucleares y detenga su financiación del terrorismo.



El 11 de julio, la Armada Real Británica dijo que había impedido que las lanchas cañoneras iraníes obstruyeran la entrada de un petrolero en el Golfo. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán negó su participación. (Estados Unidos designó al IRGC como una organización terrorista extranjera en abril.)



Funcionarios estadounidenses indican que el régimen o sus apoderados son responsables de los ataques a cuatro petroleros el 12 de mayo y a otros dos el 13 de junio. Si bien el régimen ha negado su responsabilidad por esos ataques a petroleros, reconoce que está eludiendo los límites de almacenamiento y enriquecimiento de material nuclear en violación de sus promesas anteriores.



Mientras tanto, los funcionarios de la industria naviera advierten sobre el aumento de los costos.



El Consejo Marítimo Internacional y del Báltico (BIMCO), una asociación de la industria de transporte marítimo, dijo en una declaración del 21 de junio que las tarifas de flete para el envío de 2 millones de barriles de petróleo desde el golfo Pérsico a China más que se duplicaron después de los ataques de junio, de 9.979 dólares por día en mayo a 25.994 dólares al día.



"Los costes añadidos de las medidas de seguridad, así como el aumento de las primas de seguros, que aumentaron considerablemente tras la noticia de los atentados, significan que los armadores no sólo tendrán que hacer frente a mayores riesgos, sino también a mayores costes a la hora de comerciar en la región", afirma BIMCO.

