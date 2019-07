10 beneficios más comunes que ofrece una terapia de masaje, según Asian Wellness Comunicae

martes, 16 de julio de 2019, 17:36 h (CET) Dirigirse al spa puede ser una delicia, pero también puede ser un gran estímulo para la salud y el bienestar. La terapia de masaje puede aliviar todo tipo de dolencias, desde el dolor físico hasta el estrés y la ansiedad. Las personas que deciden complementar su régimen de salud con masajes regulares no sólo disfrutarán de una o dos horas de relajación en el spa, sino que verán los beneficios a través de los días y semanas después de la cita Según informan en el centro de masajes Asian Wellness, hay enormes beneficios que se pueden lograr a través de los tratamientos regulares de masajes terapéuticos de un terapeuta de masajes registrado. Si la necesidad es tener un momento de relajación, reducir la tensión muscular o lograr alivio del dolor crónico, un masaje terapéutico se puede mejorar el sentido general de bienestar emocional y físico.

La terapia de masaje puede ser una parte importante de un plan de mantenimiento de la salud:

Reducir o eliminar el dolor

Mejorar la movilidad articular

Mejorar el drenaje linfático

Reducir la tensión muscular La terapia de masaje se puede utilizar para el tratamiento de afecciones agudas y crónicas. Los RMTs pueden trabajar con una amplia variedad de pacientes, de todas las edades, en el tratamiento de enfermedades, rehabilitación de lesiones y discapacidades.

Hoy en día, los masajistas utilizan sus conocimientos de fisiología y anatomía para combinar las técnicas tradicionales suecas y modernas de masaje con otras terapias para tratar a sus clientes. Ha habido una amplia variedad de investigaciones, publicadas en revistas revisadas por pares, que prueban los beneficios de la terapia de masaje para varias condiciones.

La siguiente es una lista de condiciones para las cuales la terapia de masaje, cuando es proporcionada por un Terapeuta de Masaje, puede ser beneficiosa. Esta lista no es exhaustiva, pero cubre muchas condiciones comunes.

Estos son los 10 beneficios más comunes reportados de la terapia de masaje:

Reducir el estrés

Un día de relax en el spa es una excelente manera de relajarse y desestresarse. Sin embargo, los clientes se sentirán relajados y a gusto durante días e incluso semanas después de sus citas.

Mejorar la circulación

Aflojar los músculos y tendones permite un mayor flujo sanguíneo en todo el cuerpo. Mejorar la circulación puede tener una serie de efectos positivos en el resto del cuerpo, incluyendo la reducción de la fatiga y el control del dolor!

Reducir el dolor

La terapia de masaje es ideal para resolver áreas problemáticas como el dolor en la parte baja de la espalda y la rigidez crónica. Un terapeuta profesional podrá determinar con precisión la fuente del dolor y ayudar a lograr el régimen de masaje perfecto.

Eliminar las toxinas

Estimular los tejidos blandos del cuerpo ayudará a liberar toxinas a través de la sangre y sistemas linfáticos.

Mejore la flexibilidad

La terapia de masaje aflojará y relajará los músculos, ayudando al cuerpo a alcanzar todo el potencial de movimiento.

Mejorar el sueño

Un masaje fomentará la relajación y estimulará el estado de ánimo. Ir a la cama con los músculos relajados y aflojados promueve un sueño más reparador, y sentirse menos cansado en la mañana!

Aumentar la inmunidad

La estimulación de los ganglios linfáticos recarga el sistema de defensa natural del cuerpo.

Reducir la fatiga

Se sabe que la terapia de masaje estimula el estado de ánimo y promueve un sueño de mejor calidad, haciéndolo sentir más descansado y menos cansado al final del día.

