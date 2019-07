Ventajas e inconvenientes de los vapeadores, por vapeador.info Comunicae

martes, 16 de julio de 2019, 16:48 h (CET) El vapeador es un aparato que se ha puesto de moda entre la población que desea dejar de fumar. Sin embargo, vapear líquidos con nicotina como se hace con este dispositivo, puede conllevar riesgos muy similares a los que tiene fumar tabaco convencional El vapeador o cigarrillo electrónico es un dispositivo con una forma similar a un cigarrillo. Este dispositivo contiene un depósito que se rellena con líquidos, que vienen comercializados en distintos sabores. Los líquidos pueden contener nicotina, o tener la opción de comprar la nicotina aparte para regular la cantidad que se deposita junto al líquido. Esta es una ventaja muy buena para todos aquellos consumidores habituales de tabaco que deseen comenzar a dejar de fumar y poder regular ellos mismos las cantidades. Los vapeadores suponen una inversión en primer lugar, pero a la larga puede ayudar a ahorrar en el gasto frente al consumo de cigarrillos.

Sin embargo, estas dos ventajas tienen una contraposición muy grande. El consumo de nicotina, bien sea mediante cigarrillos o un vapeador, puede entrañar graves consecuencias para la salud, en especial para los pulmones. Problemas en las vías aéreas, pulmonías o cáncer de pulmón son alguna de las consecuencias que puede provocar el consumo de nicotina, bien sea a través de cigarrillos electrónicos o de tabaco convencional.

No obstante, este dispositivo es una buena alternativa para comenzar a disminuir la cantidad diaria de nicotina inhalada, algo que también puede tener beneficios para la salud. Reducir el consumo de forma progresiva, además de ser bueno para el cuerpo humano, ayuda a que la ansiedad por la falta de nicotina no sea tan acuciada, por lo que los consumidores de tabaco toleran mejor dejar su afición con el uso de un vapeador.

En la tienda vapeadores.info disponen de una amplia gama de cigarrillos electrónicos para que los fumadores puedan pasarse a este método tan moderno y beneficiarse de las ventajas de poder reducir su consumo diario de nicotina. Uno de sus top ventas es la marca de líquidos El Mono Vapeador, que comercializa una amplia gama de sabores para todos los gustos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.