José Antonio Maldonado se incorpora a Meteored como director de meteorología Comunicae

martes, 16 de julio de 2019, 15:36 h (CET) Uno de los meteorólogos más prestigiosos de España, analizará la actualidad meteorológica y aportará su experiencia para que siga creciendo el proyecto, que tiene el objetivo de asentar su liderazgo en el sector. Meteored (tiempo.com) cuenta con más de 25 portales en todo el mundo, donde trabaja un equipo de más de 70 profesionales en diferentes países José Antonio Maldonado, uno de los meteorólogos más reconocidos en España, se incorpora al equipo Meteored (tiempo.com) como director de Meteorología.

Maldonado, tras ser el hombre del tiempo en TVE durante más de dos décadas, lideró el desarrollo de un proyecto de información meteorológica en Internet que en poco más de tres años, y partiendo de cero, se convirtió en una empresa de referencia.

Ahora se une al equipo de Meteored, en el que se encargará de analizar la actualidad meteorológica, así como de aportar su experiencia para que siga creciendo el proyecto, que tiene el objetivo de asentar su liderazgo en el sector.

“Estoy encantado de incorporarme a Meteored y poder, así, seguir desarrollando mi carrera en Internet, un medio en el que he trabajado en los últimos años y desde el que he podido comprobar la importancia que tenemos en el día a día de las personas”.

“Meteored -continúa Maldonado- es un medio que ofrece todo lo que una persona puede necesitar para estar totalmente informada sobre meteorología: una información fiable y sencilla, datos de todas las localidades de España y del resto del mundo, mapas de lluvia, nieve, etc.”

José Antonio Maldonado, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Sevilla, ingresó en 1970 por oposición en el Cuerpo Facultativo de Meteorólogos del Instituto Nacional de Meteorología y en 1986 se incorporó a Televisión Española, donde permaneció más de 20 años informando diariamente sobre el tiempo a diario.

Presidente de Honor de la Asociación Meteorológica de España, es además miembro del Consejo Rector de AEmet, Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla y fue elegido, en 2007, mejor presentador de Europa por la EMS (European Meteorological Society).

Sobre METEORED – TIEMPO.COM

Meteored es un soporte digital de información meteorológica con 20 años de experiencia en el sector, que ofrece una previsión meteorológica completa y detallada para más de 6 millones de localidades en España y el resto del mundo.

Cuenta con más de 25 portales y una App estrella, El Tiempo 14 Días, disponibles en todo el mundo, donde personas de multitud de países consultan el tiempo previsto para su ciudad o se informan sobre las últimas noticias relacionadas con la meteorología.

Meteored además dispone de mapas interactivos a nivel mundial y de alta resolución con predicciones de lluvia, nieve, temperatura, viento o rayos, entre otras, así como modelos de predicción numérica y alertas meteorológicas para todo el país. También proporciona las imágenes más recientes de satélites y de radares de lluvia.

Las predicciones de Meteored se basan en los datos que aporta el modelo meteorológico ECMWF, considerado el mejor del mundo por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El modelo tiene una muy alta fiabilidad y se va actualizando constantemente con los últimos avances científicos para poder resolver las situaciones más complejas.

Actualmente el equipo de Meteored lo componen más de 70 personas distribuidas en diferentes países. La sede principal de Meteored se encuentra en España, donde nació y sigue siendo fiel a sus orígenes. Aquí se encuentra la dirección, así como la mayoría del equipo técnico al frente de la I+D+I en meteorología.

Meteored se ha convertido en uno de los proyectos líderes sobre información meteorológica a nivel mundial y así lo demuestran muchos profesionales, aficionados a la meteorología y los millones de personas que confían en sus predicciones diariamente.

Más recursos fotográficos en este link: https://www.tiempo.com/sobre-nosotros

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.