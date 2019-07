Nace NutriExpertos una nueva tienda online en nutrición deportiva Comunicae

martes, 16 de julio de 2019, 13:08 h (CET) La empresa cuenta con expertos que ofrecen asesoramiento gratuito para que sus clientes alcancen sus objetivos Con el propósito de mejorar la salud y rendimiento de sus clientes NutriExpertos abre su nuevo portal online, a través del cual los usuarios podrán acceder a un gran catálogo actualizado de productos de nutrición deportiva, suplementación, productos de herboristería y mucho más, con una relación calidad-precio excelente.

A través de esta tienda online especializada en suplementos, se pueden encontrar las mejores marcas y calidades del mercado, con el mejor precio garantizado en más de 600 productos.

Además la tienda inaugura la llegada del verano con unas rebajas de hasta un 20% en cientos de productos. Y con unos envíos gratuitos por compras superiores a 20€ con opción de entrega en 24 horas.

NutriExpertos.com, no solo cuenta con los productos a los que ya se han referido, sino que en la tienda podrás encontrar productos de otro tipo como por ejemplo vigorizantes sexuales tanto femeninos como masculinos. También dispone de servicios de entrenadores personales online y dietas personalizadas a través de un asesoramiento telefónico o vía email; así como un blog donde los usuarios podrán encontrar, información interesante, consejos, recetas, rutinas de ejercicios, etc.

Con su lema “lo haremos posible” NutriExpertos, quiere ayudar a todos sus clientes a mejorar su alimentación y salud, a través de los mejores productos de nutrición y suplementación deportiva.

Las categorías están ordenadas con el propósito de mejorar la navegación web, de forma que todo usuario que aparezca en la página podrá elegir la sección a visualizar según el tipo de productos que busque, los ingredientes de estos, las marcas disponibles, los servicios o incluso los objetivos en los que quiera centrarse, por ejemplo, de salud, estéticos o mejorar el rendimiento deportivo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.