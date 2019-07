La adicción al alcohol y la cocaína, las adicciones con más demanda de tratamiento Comunicae

martes, 16 de julio de 2019, 13:16 h (CET) Según Centro Acción, los tratamientos para las adicciones al alcohol y la cocaína son de los más solicitados en sus instalaciones Como se puede intuir al tratarse de una droga legal y socialmente aceptada el alcohol es la droga más consumida en España, los problemas con esta sustancia suelen aparecer a edades tempranas pero pese a ello, los tratamientos contra la adicción al alcohol no se solicitan hasta edades más avanzadas. Otra de las adicciones que más suele aparecer en edades tempranas es la adicción a la cocaína.

El alcohol es una sustancia psi coactiva que puede generar una alta dependencia y pese a que muchos de los consumidores de esta sustancia piensan que es un estimulante, en realidad se trata de una sustancia depresora y que puede acabar afectando a la capacidad de autocontrol de los sujetos. Respecto a esta sustancia, al estar socialmente aceptada, hace más difícil que tanto el sujeto que sufre la dependencia como su entorno, tomen conciencia de la situación.

Por otro lado, la cocaína afecta directamente al cerebro, pudiendo crear adicción incluso en pequeñas dosis. El consumo de esta sustancia es compulsivo por lo que cuanto más cantidad se consuma, más desea el sujeto seguir consumiendo para mantener durante todo el tiempo que sea posible las sensaciones de euforia que la cocaína les provoca.

Por todo ello, dado a que las dos sustancias y adicciones son las que más se dan en la sociedad, independientemente de la situación social del sujeto; Centro Acción, un centro de desintoxicación líder en el sector, cuenta con los mejores métodos de tratamiento de adicciones en Madrid; tratamientos que se adaptan a cada sujeto y adicción. Además no solo ofrecen tratamiento para estás adicciones sino para muchas más, tanto adicciones a distintas drogas como adicciones sin sustancia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.