El Aloe vera, indispensable durante el verano según Veracetics

Veracetics ha desarrollado diferentes productos de uso tópico o ingeridos que garantizan las propiedades del Aloe Vera. El Aloe vera es un indispensable durante el verano por su efecto hidratante, refrescante, revitalizador, beneficioso para las pieles más sensibles, enrojecidas o quemadas por el sol El verano puede convertirse en el peor enemigo de la piel, las precauciones son más que necesarias y hay que evitar exponerse al sol en las horas de máxima radiación. La piel requiere de cuidados. Los alimentos juegan un papel fundamental en la protección de la misma, en especial las frutas y las verduras al aportar vitaminas, antioxidantes y polifenoles que protegen del sol, omega-3 que evitan que las células pierdan humedad, manteniendo la piel tersa y betacaroteno que favorecen el bronceado y reducen el enrojecimiento. El Aloe vera es un ingrediente indispensable para el cuidado de la piel, utilizado en muchas culturas por sus propiedades medicinales y terapéuticas, ya en la obra del Dioscórides, siglo I d.C. aparecen recogidas algunas de sus cualidades y propiedades.

El Aloe verao Sabila procede del término árabe Alloeh que significa sustancia brillante amargosa. Originaria de Oriente Medio ha sido difundida por todo el mundo. Contiene vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C y E, además de una enorme variedad de minerales nutritivos para la piel (calcio, sodio, magnesio, zinc, hierro, manganeso, etc.). Un potente astringente externo que provoca un efecto calmante, aliviando la piel irritada o expuesta al sol para ofrecer al consumidor nuevos productos de uso tópico o ingeridos: polvos, aceites, cremas, geles, jugos, etc. Así Veracetics, empresa líder nacional y europea en la obtención de extractos vegetales de Aloe vera: jugo de Aloe vera (a granel y en botella de cristal) para uso alimentario e industrial, aceite de Aloe vera y extracto seco de Aloe vera; todos ellos con formatos diferentes y uso desigual. Para garantizar las propiedades y beneficios es preciso seguir las advertencias e indicaciones señaladas en el etiquetado acerca de su uso y consumo.

El Aloe Vera es un imprescindible para utilizar todas estaciones del año, si bien en verano se debe reforzar su uso porque la piel sufre más por el sol. Aporta múltiples beneficios a la piel: refrescante, antiséptica, antiinflamatoria, cicatrizante, regeneradora, antioxidante, hidratante o bactericida. Su alta concentración de mucopolisacáridos aporta elasticidad y nutrición a la piel atenuando las arrugas, evitando la aparición de nuevas y previniendo la aparición de estrías. Su aplicación reduce la inflamación, favorece la regeneración y elasticidad, impide el paso de los gérmenes y aumenta la inmunidad de la piel. Acelera la curación de quemaduras de la piel provocadas por el sol y protege a las pieles sensibles. También es utilizado para tratar el acné las cicatrices de las heridas, eccemas, psoriasis, eliminar verrugas o dermatitis en general. Se aconseja su uso caso de picaduras de insectos como antiinflamatorio y para aliviar el picor.

Hoy la industria del Aloe vera tiene un mayor peso, como consecuencia del aumento de la demanda; el auge de este potencial mercado es debido a la introducción del consumo del Aloe vera en la cadena de alimentación por sus propiedades y beneficios para la salud.

En Veracetics, su equipo de I+D+i, puede desarrollar cualquier producto de Aloe vera, según las necesidades y pautas que marque el cliente. Veracetics ha sido la primera empresa en conseguir la triple certificación del International Science Aloe Council, organismo internacional, sin ánimo de lucro, que certifica y/o afilia a las empresas, que cumplen con los criterios y requisitos establecidos, para garantizar la autenticidad y calidad de las materias primas y productos terminados del Aloe vera. Su marca VERACETICS PREMIUM ALOE VERA QUALITY INNER LEAF registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas desde 2015, es garantía y calidad.

Veracetics: Empresa de Base Tecnológica, con más de veinte años de experiencia surgida en el seno de la Universidad de Alcalá de Henares, líder nacional y europea en la obtención de extractos vegetales de Aloe vera. Su objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida a través de la investigación, desarrollo y aplicación de las innovaciones. Su innovador concepto de productos de consumos obtenidos de extractos vegetales y aplicados a diferentes sectores la sitúan a la vanguardia del sector. Ha sido la primera empresa europea con producción y tecnología propia para la extracción y fabricación de Aloe vera no importada y, también, la primera que obtuvo el Registro Sanitario y Certificado de Agricultura Ecológica.