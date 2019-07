El Tomorrowland celebra su decimoquinto aniversario con David Guetta, Armin van Buuren y Carl Cox

La decimoquinta edición del Tomorrowland, el mayor festival de música electrónica del mundo, dará comienzo este viernes 19 de julio en su emplazamiento habitual, el parque recreativo De Schorre, situado en el municipio belga de Boom. Como cada año, el cartel congregará a los mejores deejays del panorama dance internacional, con sesiones a cargo de artistas como David Guetta, Armin van Buuren, Carl Cox y Martin Garrix.



Artistas participantes

Otros DJs y productores que tendrán especial protagonismo durante los dos fines de semana que durará el evento son Eric Prydz, Steve Aoki, Martin Solveig, The Chainsmokers, Dimitri Vegas & Like Mike, Charlotte De Witte, DJ Snake, Solomun, A$AP Rocky, Above & Beyond, Timmy Trumpet, Tale of Us, Evil Activities, Lost Frequencies, Oliver Heldens, Adam Beyer, Robin Schulz, DJ Diesel, Alesso, Vini Vici y Tiësto. Además, es habitual que los organizadores preparen alguna sorpresa de última hora, por lo que el cartel no está completamente cerrado.



Dos fines de semana

Lo mejor del panorama dance, house, techno y hardstyle hará vibrar a unos 400.000 asistentes de 200 nacionalidades distintas durante los dos próximos fines de semana, en horario de 12 de la mañana a 2 de la madrugada los viernes y sábados, y hasta la 1 los domingos. El festival ha previsto para este año un total de 16 escenarios distribuidos a lo largo del parque.



La puesta en escena

Para esta edición, el lema elegido por la organización, que marca el decorado y la puesta en escena del evento, ha sido el mismo que en 2012: "The book of wisdom - The Return", que traducido al español es algo así como "El libro de la sabiduría - El retorno". La "performance" de hace siete años fue una de las que más gustó a los asistentes, motivo que ha tenido mucho que ver para que la dirección del certamen haya decidido rescatarla.