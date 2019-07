El tax free digital llega a los comercios de Madrid, Barcelona y Málaga de la mano de Woonivers

La compañía presenta un nuevo diseño web, más atractivo, y una actualización de la aplicación más sencilla y fácil de utilizar para turistas y comerciantes. Esta plataforma permite a los comercios cumplir la normativa de devolución de IVA a los turistas extracomunitarios mediante un procedimiento sencillo y totalmente digitalizado Woonivers, la primera aplicación 100% digital para gestionar las solicitudes de devolución de IVA de las compras de los turistas extracomunitarios, llega a los comercios de Madrid, Barcelona y Málaga. Además de los que ya utilizan la plataforma, como el Museo Reina Sofía o el Museo Sorolla, entre otros, a lo largo de este verano se espera la constante incorporación de establecimientos a la plataforma de Woonivers, gracias a la cual podrán ofrecer el tax free a sus clientes extracomunitarios de forma sencilla y totalmente móvil.

"El tax free se creó para promover el comercio internacional y beneficiar a viajeros y comerciantes, y por eso creemos que tiene que ser inclusivo y accesible a todos los turistas que realicen cualquier compra, sea por una gran cantidad o por un importe pequeño. Además, la normativa obliga a todos los comercios a facilitar a estos compradores la devolución del IVA. Por eso, queremos llegar a tener una buena densidad de tiendas en los centros turísticos de las diferentes ciudades",asegura Abel Navajas, cofundador y coCEO de Woonivers.

Nueva imagen de marca

Con el fin de facilitar al máximo su uso tanto a comerciantes como a turistas, Woonivers ha actualizado su app y su página web a una nueva versión con más usabilidad y un diseño más novedoso. El objetivo de este cambio es crear una mejor experiencia de usuario y, con ello, incrementar la fidelización. Se incorporan además nuevos medios de pago como Paypal y Alipay, de uso habitual por parte de los turistas extracomunitarios.

Se calcula que un 75% de los viajeros con derecho a beneficiarse del tax free no está solicitando la devolución del IVA, bien por desconocimiento, o bien por el tiempo que requieren los trámites, por la complejidad del proceso o porque piensan que la cantidad gastada no merece el esfuerzo. Por otro lado, tres cuartas partes de los pequeños comercios españoles no están aún preparados para ofrecer este procedimiento de devolución de forma sencilla y segura.

"Las tiendas minoristas son las grandes olvidadas de los operadores de tax free tradicionales, que normalmente trabajan con multinacionales o empresas relacionadas con el lujo, por los márgenes conseguidos. Con Woonivers cualquier comerciante de cualquier lugar de España puede cumplir la normativa y ofrecer este importante valor añadido a sus clientes extranjeros", afirma Antonio Cantalapiedra, cofundador y coCEO de Woonivers.

Digital y sencilla

Woonivers es la única aplicación móvil 100% digital para la gestión del tax free aprobada por la Agencia Tributaria. Nacida en 2018, su misión es facilitar a los comerciantes de todo el país un servicio de 'esfuerzo cero', cumpliendo con la normativa sin necesidad de modificar sus procesos ni acometer complejas implantaciones. Lo único que tiene que hacer el establecimiento es adherirse a la plataforma, y ésta se encarga del resto.

El viajero, por su parte, necesita descargarse la app gratuita Woonivers para, a través de ella, escanear todos los tickets de compras realizadas para solicitar la devolución del IVA correspondiente. A su llegada al puerto o aeropuerto para regresar a su país de origen, deberá localizar la máquina DIVA para escanear los códigos QR generados por la app y así completar la solicitud de devolución. Una vez ésta ha sido aprobada, recibirá un pago digital por cada compra realizada.

Se calcula que el proceso de devolución ‘tradicional’ puede llevar al turista un tiempo estimado de unos 90 minutos, entre rellenar formularios en tienda, hacer cola en el aeropuerto y esperar su devolución (este último paso suele tardar unos tres meses). Con Woonivers, sin embargo, no llegaría a 15 minutos, incluida la recepción del dinero en su cuenta a través de la app.

"Nos dirigimos a esos turistas desatendidos que, calculamos, están perdiendo de media unos 30€ por no reclamar el tax free. Y ellos deberían ser también el objetivo de los comerciantes, pues al ofrecerles estas facilidades para el reembolso destacarán sin duda sobre su competencia", sostiene Cantalapiedra.

Para finales de 2019 Woonivers tiene planes de empezar a operar también fuera de España, comenzando por Lisboa, París y Milán.